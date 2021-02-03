سفير مصر في كندا يناقش تأثير جائحة كورونا مع سكرتير عام «الإيكاو»

أوضح السفير المصري أنه ناقش مع "فانج ليو" التعاون الوثيق القائم بين مصر ومنظمة الطيران المدني الدولية منذ إنشائها عام ١٩٤٤.

أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، اليوم الأربعاء ، اتصالاً مع “فانج ليو” سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية “الايكاو”، ومقرها مدينة مونتريال بكندا.

وناقش خلاله دور المنظمة في التعامل مع الآثار المرتبطة بجائحة كورونا على قطاع الطيران المدني عالمياً، بالإضافة إلى التعاون القائم بين مصر والايكاو في إطار عضوية مصر الحالية بالمجلس التنفيذي للمنظمة واستضافتها لمقر المكتب الإقليمي للايكاو بالشرق الأوسط.

وكشف السفير أبو زيد في تصريحات صحفية عقب اللقاء، في بيان صحفي ،أن الحديث مع سكرتير عام المنظمة أكد على حجم الأضرار البالغة التي أصابت قطاع الطيران المدني على مستوى العالم نتيجة الجائحة، والتأثيرات السلبية المتتالية الناجمة عن ذلك، والتي أضرت بقطاعات عديدة مثل صناعة الطيران، والسياحة، والشحن، وسلاسل الإنتاج المرتبطة بكل تلك القطاعات، موضحاً أن هناك مؤشرات أولية على بدء تعافي بعض من تلك القطاعات بشكل تدريجي، وأن ذلك سوف يرتبط بالأساس بمدى القدرة على السيطرة على الجائحة خلال الأشهر القادمة.

من ناحية أخرى، أوضح السفير المصري أنه ناقش مع “فانج ليو” التعاون الوثيق القائم بين مصر ومنظمة الطيران المدني الدولية منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودور مصر الفعال والمحوري في مجال السلامة والملاحة الجوية، فضلاً عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، وتتمتع حالياً بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، والذي يعتبر الجهاز التنفيذي الحاكم لعمل المنظمة في كافة المجالات ذات الصلة بالطيران المدني.