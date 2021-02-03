نقل وملاحة

سفير مصر في كندا يناقش تأثير جائحة كورونا مع سكرتير عام «الإيكاو»

أوضح السفير المصري أنه ناقش مع "فانج ليو" التعاون الوثيق القائم بين مصر ومنظمة الطيران المدني الدولية منذ إنشائها عام ١٩٤٤.
سمر السيد 1:51 ص, الخميس, 4 فبراير 21 1:51 ص, الخميس, 4 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا،  اليوم الأربعاء ، اتصالاً مع “فانج ليو” سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية “الايكاو”، ومقرها مدينة مونتريال بكندا.

وناقش خلاله دور المنظمة في التعامل مع الآثار المرتبطة بجائحة كورونا على قطاع الطيران المدني عالمياً، بالإضافة إلى التعاون القائم بين مصر  والايكاو في إطار عضوية مصر الحالية بالمجلس التنفيذي للمنظمة واستضافتها لمقر المكتب الإقليمي للايكاو بالشرق الأوسط.

اقرأ أيضا  الموانئ المصرية تتداول 800 ألف طن خلال الأسبوع الماضي من الصب الجاف

وكشف السفير أبو زيد في تصريحات صحفية عقب اللقاء، في بيان صحفي ،أن الحديث مع سكرتير عام المنظمة أكد على حجم الأضرار البالغة التي أصابت قطاع الطيران المدني على مستوى العالم نتيجة الجائحة، والتأثيرات السلبية المتتالية الناجمة عن ذلك، والتي أضرت بقطاعات عديدة مثل صناعة الطيران، والسياحة، والشحن، وسلاسل الإنتاج المرتبطة بكل تلك القطاعات، موضحاً أن هناك مؤشرات أولية على بدء تعافي بعض من تلك القطاعات بشكل تدريجي، وأن ذلك سوف يرتبط بالأساس بمدى القدرة على السيطرة على الجائحة خلال الأشهر القادمة.

اقرأ أيضا  «الإسكندرية لتداول الحاويات» تحقق 402 ألف حاوية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

من ناحية أخرى، أوضح السفير المصري أنه ناقش مع “فانج ليو” التعاون الوثيق القائم بين مصر ومنظمة الطيران المدني الدولية منذ إنشائها عام ١٩٤٤، ودور مصر الفعال والمحوري في مجال السلامة والملاحة الجوية، فضلاً عن كونها تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، وتتمتع حالياً بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة، والذي يعتبر الجهاز التنفيذي الحاكم لعمل المنظمة في كافة المجالات ذات الصلة بالطيران المدني.

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 3-2-2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

السكك الحديدية: سائق السيارة النقل هو المخطئ في حادثة مزلقان فزارة

محمد مجدي 1:21 ص, الخميس, 4 فبراير 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 4-2-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الخميس, 4 فبراير 21

وفاة عاملين ومساعد سائق.. عربة نصف نقل تقتحم مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية

محمود محسن 7:04 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

دمياط لتداول الحاويات تطرح مناقصة لشراء 3 أوناش ساحة عملاق

السيد فؤاد 12:07 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 3-2-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

«ويز إير» تدشن خط طيران بين مطاري أبوظبي وبرج العرب خلال الشهر الحالي

دعاء محمود 8:37 م, الثلاثاء, 2 فبراير 21