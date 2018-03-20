سفير مصر في سويسرا: معسكر المنتخب فرصة للاحتكاك بالمنتخبات الكبرى

وكالات: قال سفير مصر لدى سويسرا، هشام سيف الدين، إن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم بسويسرا، يعد فرصة هائلة للاحتكاك بمنتخبات ذات باع طويل في المنافسات القارية والدولية، خاصة منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية والذي…

وكالات:





قال سفير مصر لدى سويسرا، هشام سيف الدين، إن المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم بسويسرا، يعد فرصة هائلة للاحتكاك بمنتخبات ذات باع طويل في المنافسات القارية والدولية، خاصة منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية والذي يضم بين صفوفه أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين.

وأعرب السفير عن أمنياته في أن ينجح المنتخب الوطني الذي يضم مجموعة متميزة من اللاعبين المحترفين، في إبراز الوجه الحقيقي للرياضة المصرية، خاصة أن المنتخب الوطني هو وصيف كأس الأمم الافريقية الأخيرة وصاحب أكبر عدد من مرات الفوز بالبطولة.

يذكر أن السفير استقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لدى وصولهم الثلاثاء إلى مطار زيورخ، حيث يقام المعسكر التدريبي الذي سيتخلله مباراتين وديتين مع منتخبي البرتغال واليونان.