سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

طلب الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر نقل تحياته إلى الرئيس السيسي ، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

قدّم السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أوراق اعتماده اليوم إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وبحسب بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، نقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

ومن جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر نقل تحياته إلى الرئيس السيسي ، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر فى كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنياً للسفير المصري النجاح فى أداء مهامه.