سفير مصر في الخرطوم : الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات استراتيجية مع السودان

قال السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان ناقشت كافة الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، والربط الكهربائي، والسكة الحديد، وتسهيل حركة المرور عبر المعابر، وتنظيم التجارة والتنسيق بين الأجهزة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عيسى – في تصريح لوكالة السودان للأنباء نقلته نظيرتها المصرية – تطابق مصالح القاهرة والخرطوم يحتم عليهما التنسيق على أعلى مستوى بهدف الوصول بالعلاقة إلى مرحلة التكامل التام، وجدد دعم بلاده للسودان على المستويات كافة لكونه من أكثر الدول أهمية لها.

وكشف عن عودة المنح الدراسية والتدريبية المصرية في كافة المجالات التدريبية والأزهر الشريف.

وَبشر السفير المصري بأن الفترة المقبلة ستشهد المضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات المواصلات والكهرباء والتجارة والزراعة والصناعة والرعي وإنتاج اللحوم وذلك لاستغلال الفرص الضخمة غير المستغلة.

وأعلن في هذا الخصوص وصول فريق طبي مصري عالي من 14 طبيبا بالاثنين للمساعدة في مكافحة الاوبئة والأمراض المتعلقة بالكوارث الطبيعية والسيول.

فيما يصل الثلاثاء المقبل عدد من الطائرات المصرية تحمل مساعدات إنسانية بها أكثر الأجهزة تطورا في مجال الكشف عن الأوبئة والفيروسات بالإضافة إلى أدوية خاصة بالفيروسات، منوهاً إلي أن د. مدبولي حمل معه هدية من الأدوية والأجهزة كمساعدات للسودان.

وقال إن حجم حركة تدفق البضائع والاستثمار والمواطنين بين البلدين كبير ما يضع على عاتقهما تسهيل الإجراءات ووسائل الراحة للمواطنين. «المضي في الربط الكهربائي».. مصر والسودان يتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العاصمة السودانية الخرطوم ، اليوم السبت ، فى زيارة رسمية إلى السودان، يرافقه وفد رفيع المستوى،.

وضم الوفد وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية.

وكان د. عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، وعدد من الوزراء على رأس مستقبليه في مطار الخرطوم.