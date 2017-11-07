سفير مصر بموسكو: هذه روشتة اقتحام السوق الروسية

سمر السيد:قال إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، أن السوق الروسية شهدت تغيرات كبيرة ومتلاحقة خلال الفترة الماضية لتصبح عالية التنافسية، ولذا تحتاج من المصدرين ابتكار أساليب جديدة لاقتحامه، كما يجب على رجال الأعمال التنوع فى المنتجات المستهدف اقتحام السوق من خلالها مع الاهتمام بإدخال حاصلات زراعي

سمر السيد:

قال إيهاب نصر، سفير مصر لدى روسيا، أن السوق الروسية شهدت تغيرات كبيرة ومتلاحقة خلال الفترة الماضية لتصبح عالية التنافسية، ولذا تحتاج من المصدرين ابتكار أساليب جديدة لاقتحامه، كما يجب على رجال الأعمال التنوع فى المنتجات المستهدف اقتحام السوق من خلالها مع الاهتمام بإدخال حاصلات زراعية جديدة كالعنب والفراولة.

وأضاف خلال فعاليات المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم أنه حضر 8 معارض زراعية فى وقت سابق، ولاحظ أن رجال أعمال مصريين بدأوا يصدرون رومان ومنتجات الزبدة، والتى تعتبر ذات عائد اقتصادى مرتفع، كما يمكن إضافة المنتجات الطبية الهامة جداً لدى المستهلك الروسى.

أكد أهمية تبنى جمعية رجال الأعمال المصريين آلية ما لمساعدة ومضاعفة حجم المنتجات المصرية التى تصل للسوق الروسية كالاهتمام مثلاً بآلية التعبئة والتغليف مع التركيز على مبدأ الانتشار الجغرافى، إذ إن روسيا الاتحادية تتكون من 89 جمهورية ومدينة ذات حكم وذاتى و400 قومية، ولذا هناك مناطق ستكون أكثر تقبلاً للمنتج المصرى وذات تنافسية أقل.

وأشار نصر إلى أن روسيا تعتبر إحدى أكبر أسواق العالم المستوردة للزهور، ولذلك هناك إمكانيات كبيرة لدى رجال الأعمال المصريين لمضاعفة صادراتهم من الزهور 4 مرات وبعائد مرتفع، ولفت إلى إمكانية إيجاد مكتب التمثيل التجارى المصرى بروسيا بإيجاد آليات تعاون بين البنوك المصرية والروسية، ومن الممكن ربط بنك مصر مع البنوك الغربية كوسيلة لعمل جسر للتواصل.