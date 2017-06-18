سفير مصر بلندن: اختفاء 7 مواطنين في حريق برج جرينفيل

أحمد الدسوقى كشف السفير ناصر كامل، سفير مصر بلندن، عن اختفاء 7 مواطنين مصريين على الأقل فى اندلاع حريق جرينفيل، مؤكدا أنه تم التواصل مع أقاربهم وذويهم.وأشار فى مداخلة تليفونية لبرنامج "ما وراء الحدث" مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أنه تم تشكيل فريق بالقنصلية لتمكين الناجين الم





أحمد الدسوقى



كشف السفير ناصر كامل، سفير مصر بلندن، عن اختفاء 7 مواطنين مصريين على الأقل فى اندلاع حريق جرينفيل، مؤكدا أنه تم التواصل مع أقاربهم وذويهم.

وأشار فى مداخلة تليفونية لبرنامج “ما وراء الحدث” مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أنه تم تشكيل فريق بالقنصلية لتمكين الناجين المصريين من الحريق من استخراج أوراقهم مرة أخرى إذا كان قد فقدها فى الحادث.

وكان حريق هائل قد شب الأربعاء الماضى في برج سكني يتألف من 27 طابقا غربي لندن، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، كما أعلنت فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.

وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى، في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة، وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء.

وذكرت فرقة إطفاء لندن أن الحريق التهم كل الطوابق من الثاني وحتى الأخير لبرج جرينفيل في منطقة لانكستر ويست بغرب لندن.