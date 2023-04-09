سفير مصر بكينيا يشارك في افتتاح أول فرع للبنك التجاري الدولي بنيروبي

شارك السفير وائل نصر الدين عطية سفير جمهورية مصر العربية في كينيا، في افتتاح فرع للبنك التجاري الدولي CIB في نيروبي، والذي يعد أول فرع يحمل اسم البنك بعد اتمام عملية استحواذه على بنك Mayfair الكيني في يناير الماضي.

وصرح نصر الدين بأن تواجد البنك التجاري الدولي في السوق المصرفية الكيني يمد جسرا جديدا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن شأن توسيع نشاطه وحصته السوقية في كينيا أن يُقلص العوائق اللوجستية التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، بما يخدم هدف تنشيط التجارة والاستثمارات المتبادلة، ويخلق قاعدة للانطلاق للدول المجاورة.