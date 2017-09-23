سفير مصر بتونس يهنئ الأهلي بعد الفوز على الترجي

وكالات:هنأ نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، النادي الأهلي بالفوز الذي حققه السبت، في مباراة العودة بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونس في الاستاد الأوليمبي برادس.وقال حبشي، في تصريح عقب المباراة: «سبق وأن أعربت عن تفاؤلي باستاد رادس، وقدرة النادي الأهلي

وكالات:

هنأ نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، النادي الأهلي بالفوز الذي حققه السبت، في مباراة العودة بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادي الترجي التونس في الاستاد الأوليمبي برادس.





وقال حبشي، في تصريح عقب المباراة: «سبق وأن أعربت عن تفاؤلي باستاد رادس، وقدرة النادي الأهلي على الفوز بالمباراة والتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية»، معرباً عن أمله في مواصلة الأهلي نتائجه الطيبة والفوز في المباراة القادمة التي ستقام في تونس أيضا أمام أحد فريقي النجم الساحلي التونسي أو أهلي طرابلس الليبي، تمهيدا للفوز بالبطولة.

وأكد أن لاعبي النادي الأهلي كانوا تحت ضغط كبير خاصة في ظل شعور اللاعبين بتعرضهم لظلم تحكيمي، مشيرا إلى أن لقاء اليوم وضربة الجزاء التي احتسبت على الأهلي يطرح بقوة أهمية البدء في تطبيق نظام الفيديو في الملاعب الإفريقية.

ولفت إلى أنه متواجد بشكل مستمر مع بعثة النادي الأهلي للاطمئنان على عدم وجود أية عراقيل وتوفير كافة احتياجات البعثة التي تعد ممثل مصر الوحيد في البطولة الأفريقية.