سفير مصر ببروكسل يستعرض مع أعضاء البرلمان الأوروبي عدة ملفات

أجرى السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل، مجموعة من الاتصالات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف القوى السياسية، في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

شملت الاتصالات كلا من النائب Dimitrios Papadimoulis نائب رئيس البرلمان الأوروبي المنتمي لمجموعة اليسار، والنائب Andrey kovatchev المتحدث الرسمي باسم مجموعة حزب الشعب الأوروبي، والنائبة Hilde Vautmans عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي وتنتمي لمجموعة تجديد أوروبا.

كما التقى السفير عبد العاطي مع النائب Lopes-Isturiz رئيس وفد العلاقات مع إسرائيل بالبرلمان الأوروبي والمُقرر المعني بعلاقات الشراكة مع دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

عملية التحديث الشاملة لإقامة الجمهورية الجديدة

استعرض السفير عبد العاطي خلال تلك اللقاءات عملية التحديث الشاملة لإقامة الجمهورية الجديدة، ملقياً الضوء على ما تشهده الساحة السياسية الداخلية من حراك كبير مع إنطلاق جلسات الحوار الوطني الشامل وما تم الاتفاق عليه من تحديد ثلاثة محاور رئيسية للنقاش (سياسية، واقتصادية، واجتماعية)، والتي يندرج تحتها 15 لجنة فرعية، فضلاً عن إلقائه الضوء على تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب وتقدير من جانب النواب الأوروبيين.

كما تناولت المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تشهدها البلاد وذلك على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

تناولت أيضاً الطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، ولاسيما مع عقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي واعتماد وثيقة أولويات المشاركة حتي عام ٢٠٢٧.

«عبد العاطي» يستعرض مع البرلمان الأوروبي استعدادات مصر لقمة COP27

كما استعرض السفير عبد العاطي الدور الإقليمي البناء الذي تضطلع به مصر لتسوية النزاعات في المنطقة والقارة الأفريقية بالطرق السياسية، وما تم إنجازه في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الاستعدادات المصرية لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

ودارت مناقشات حول التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وارتفاع أسعار القمح عالمياً.

كما تم تناول التعاون في مجال الطاقة في ظل الإمكانات المصرية الكبيرة على صعيد تصدير الغاز المسال، ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة مُمثلة في الهيدروجين الأخضر، ولاسيما أنه يوجد بمصر أكبر محطات في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن خطط الدولة المصرية الطموحة لكي تكون مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، حيث أعرب النواب الأوروبيون عن تقديرهم الشديد لدعم مصر للتعاون في مجال إمدادات الطاقة.. وتم الاتفاق على مواصلة الحوار مع النواب مستقبلاً.