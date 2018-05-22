سفير مصر باليابان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس منظمة التجارة الخارجية

سمر السيدقال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ان أيمن كامل سفير مصر في طوكيو عقد اجتماعا مع Hiroyuki Ishige رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية "الجيترو"، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس المنظمة للقاهرة واجتمع خلال



سمر السيد

قال بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية ان أيمن كامل سفير مصر في طوكيو عقد اجتماعا مع Hiroyuki Ishige رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية “الجيترو”، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على ضوء الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس المنظمة للقاهرة واجتمع خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات اليابانية في إطار المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، خاصة عقب الاصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير الضمانات والحوافز اللازمة للشركات الأجنبية وأهمها إلغاء القيود على تحويل النقد الأجنبي للخارج.

من جانبه، أعرب رئيس الجيترو عن سعادته بزيارته الأخيرة لمصر ولقائه مع رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه قام بطرح عدد من المقترحات لتعزيز التعاون مع مصر من خلال ندوات تعريفية وإرسال بعثات من الشركات اليابانية، فضلا عن دعم القدرات المصرية في مجال الصادرات. كما تطرق اللقاء للعقبات القائمة أمام الصادرات الزراعية المصرية إلى اليابان وخاصة الموالح، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لتصدير المنسوجات ومواد البناء خاصة الرخام من مصر للسوق اليابانية.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق في الفترة المقبلة لبحث أفضل سبل التواصل مع مجتمع الأعمال الياباني لعرض التطورات الإيجابية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

