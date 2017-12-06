سفير مصر بالكويت يزور المواطن المعتدى عليه بالمستشفى

خاص قام طارق القوني سفير مصر لدى الكويت بزيارة المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، بالمستشفى الكويتي صباح اليوم وذلك في أعقاب تحسن حالته وخروجه من العناية المركزة، وفق بيانوقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سفير مصر لدى الكويت أكد للمواط

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قام طارق القوني سفير مصر لدى الكويت بزيارة المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، بالمستشفى الكويتي صباح اليوم وذلك في أعقاب تحسن حالته وخروجه من العناية المركزة، وفق بيان

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سفير مصر لدى الكويت أكد للمواطن خلال الزيارة على اهتمام ومتابعة السفارة لحادث الإعتداء والتحقيقات الجارية بشأنه مع السلطات الكويتية المعنية، التي أبدت تعاونا كبيرا مع الجانب المصري وقامت بزيارة المواطن في المستشفى والاستماع لأقواله، فضلا عن إلقاء القبض على أحد الجناة والبحث عن الجاني الثاني.

وأضاف أن السفير المصري قام أيضا بمقابلة الطبيب المعالج للمواطن للإطمئنان على حالته، بالإضافة إلى مقابلة زوجة المواطن والتأكيد على وقوف السفارة بجانبها.

جدير بالذكر، أن هويدا عصام القنصل المصري في الكويت قامت كذلك فور علمها بالحادث بإيفاد ممثلين عن القنصلية إلى المستشفى للإطمئنان على حالة المواطن، بالإضافة إلى القيام بزيارة المواطن صباح يوم 6 الجاري، حيث أكدت له على متابعة القنصلية للتحقيقات حتى ينال المواطن كافة حقوقه القانونية والقصاص من الجاني.