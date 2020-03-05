سفير مصر بالكويت : إلغاء فحص (PCR) يعكس تفهم الصعوبات التي واجهت المصريين

رحب سفير مصر بالكويت طارق القوني، بقرار السلطات الكويتية بوقف العمل بالتعميم الخاص بإجراءات فحص (PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول ومن بينها مصر.

وقال القوني – في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء اليوم الخميس، إن القرار يعكس تفهماً مقدراً من الجانب الكويتي للصعوبات التي واجهت المسافرين المصريين في الحصول على الشهادة المطلوبة، وضيق الوقت المتاح لدى الكثيرين منهم لإتمام الإجراءات.

وأشاد سفير مصر بالكويت ، بالاتصالات البناءة التي تمت مع المسئولين الكويتيين خلال الفترة الماضية حول هذا الموضوع، والتي عكست عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا عقب اجتماعه الاستثنائي اليوم، بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بوقف العمل بالتعميم رقم (25) الصادر من الإدارة بتاريخ 3 مارس الجاري، بشأن فرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين إلى الكويت من بعض الدول، ومن بينها مصر؛ وذلك بسبب تعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول.