سيـــاســة

سفير مصر بالسعودية يُسلم رئيس الحكومة اليمنية دعوة لزيارة القاهرة

رئيس البرلمان اليمني يعبر عن خالص تقديره للدور المصري تجاه بلاده
سمر السيد 1:50 ص, الجمعة, 10 يوليو 20 1:50 ص, الجمعة, 10 يوليو 20

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التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية، بالدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها لها.

وقال بيان صحفي لوزارة الخارجية، إن الرسالة تضمنت دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء اليمني عن اعتزازه بالدور المصري الداعم لليمن، وتطلعه لإتمام الزيارة بما يُعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما التقى السفير أحمد فاروق بالشيخ سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، باعتباره المظلة السياسية والقانونية المعنية بإنهاء الوضع الحالي.

وعبّر رئيس البرلمان اليمني عن خالص تقديره للدور المصري تجاه اليمن، فضلاً عن تثمينه للرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية اليمنية المقيمة في مصر من جانب الحكومة المصرية.

والتقى السفير فاروق أيضًا بالسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، حيث شهد اللقاء استعراض الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وعكست المقابلة توافقًا بين البلدين بخصوص كيفية حل الأزمة اليمنية وحتمية وقف التدخلات الإقليمية والأجنبية في اليمن، ومحورية اتفاق الرياض في حل الأزمة اليمنية، بشكل يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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