سفير مصر بإثيوبيا: لأول مرة منذ سنوات يعقد الاتحاد الإفريقى خلوتين بالقاهرة

سمر السيد: قال السفير أبوبكر حفنى، سفير مصر لدى أثيوبيا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، إنه لأول مرة منذ سنوات طويلة يعقد الاتحاد الإفريقى خلوتين للجنة المندوبين الدائمين بالقاهرة، فى إطار عملية الإصلاح المؤسسية له، وتضمنت الخلوة الأولى أساليب العمل للجنة المندوبين الدائمين، وسكرتارية مفوضية

سمر السيد:

قال السفير أبوبكر حفنى، سفير مصر لدى أثيوبيا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، إنه لأول مرة منذ سنوات طويلة يعقد الاتحاد الإفريقى خلوتين للجنة المندوبين الدائمين بالقاهرة، فى إطار عملية الإصلاح المؤسسية له، وتضمنت الخلوة الأولى أساليب العمل للجنة المندوبين الدائمين، وسكرتارية مفوضية الاتحاد، استمرت يومي 11 و12 ديسمبر.

والخلوة هى اجتماع غير رسمى يعقد بصورة مغلقة، وتخرج منه توصيات تناقش بصورة غير رسمية، ترفع بعد ذلك للاجتماعات الوزارية.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين على هامش الجلسة الختامية للخلوتين اللتان عقدتا خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري في القاهرة، أن اليوم هو نهاية الخلوة الثانية التى تتحدث عن الشراكات الاستراتيجة للاتحاد مع الشركاء الخارجيين، مشيراً إلى أن إفريقيا لديها 9 شراكات استراتيجة موزعة بين الجامعة العربية، وأمريكا اللاتينية، والاتحاد الأوروبى، و6 شراكات مع دول أخرى، هم الولايات المتحدة، وكوريا، واليابان، والهند، والصين، وتركيا.

ولفت إلى أنه من الضرورى تحديد مشروعات الاتحاد مع الشركاء الآخرين، والمبنية على استراتيجية 2063، وتتضمن قائمة بجميع المشروعات المهمة للقارة، وتتمثل فى تنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق، علاوةً على مشروع مهم تتبناه منظمة الكوميسا، وهو النقل النهرى بين البحر المتوسط، وبحيرة فيكتوريا.

وأضاف أنه يجرى حالياً دراسة كيفية تنفيذ تلك المشروعات، وسبل التمويل، ومن المقرر رفع نتائج الخلوتين للاتحاد خلال قمته المقبلة.

