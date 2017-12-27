سفير مصر بإثيوبيا: جولة لخبراء أفارقة إلى دول حوض النيل

سمر السيدقال أبو بكر حفنى، السفير المصرى لدى إثيوبيا - فى تصريحات لـ«المال» - إن وفدا يضم عددا من الخبراء الأفارقة، وخبير بلجيكى سيقومون بجولة إلى دول حوض النيل، فى إطار دراسات جدوى مشروع النقل النهرى «فيكتوريا - البحر المتوسط».جدير بالذكر أن المشروع يخدم 11 دولة أفريقية،

سمر السيد

قال أبو بكر حفنى، السفير المصرى لدى إثيوبيا – فى تصريحات لـ«المال» – إن وفدا يضم عددا من الخبراء الأفارقة، وخبير بلجيكى سيقومون بجولة إلى دول حوض النيل، فى إطار دراسات جدوى مشروع النقل النهرى «فيكتوريا – البحر المتوسط».

جدير بالذكر أن المشروع يخدم 11 دولة أفريقية، ويعتبر أحد المشروعات الإقليمية لمصر والسودان وجنوب السودان وأوغندا وبروندى وروندا والكنغو وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا.

وأكد «حنفى» انتهاء الدراسات المبدئية، مشيرا إلى أن المستهدف حاليا وضع دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع ككل وتوفير التمويل، خصوصا أن بنك التنمية الأفريقى رحب بالمشاركة فى تمويل المشروع، إلى جانب عدد من البنوك المصرية الخاصة، غير أنه لم يذكر أى تفاصيل أخرى عن أسماء البنوك.

وأوضح أن منظمة «الكوميسا» هى القائمة على تنفيذ المشروع ، وأنه فور انتهاء الدراسات الفنية والمالية الخاصة بالمشروع سيتم ترويجيه لدى الشركاء من جميع بلدان العالم لتوفير التمويلات الخاصة به.

وأكد أنه لا يمكن تحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، قبل انتهاء دراسات الجدوى؛ لأنه مشروع ضخم سيستمر لعدة سنوات، غير أنه توقع استمرار دراسات الجدوى لمدة عام.

يشار إلى 18 ديسمبر الماضى، شهد انطلاق فاعاليات الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بالقاهرة، ويُمول البنك الأفريقى للتنمية المرحلة الأولى لدراسات الجدوى الخاصة بالدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب، وسوف تستمر هذه المرحلة حتى نهاية 2018 ؛ أما المرحلة الثانية من الدراسات، فسيتطلب تمويلا بقيمة 15 مليون دولار.

وفى سياق آخر، قال “حفنى” إن العمليات الإنشائية لطريق القاهرة – كيب تاون انتهت تقريباً، غير أن هناك العديد من الإجراءات التى لم يتم الانتهاء منها مثل معايير الطريق نفسه والجمارك، ونقاط الدخول والخروج والتأشيرات ومعايير الطريق واللوحات المعندية والرخص واللوائح.