سفير كييف بالقاهرة: تشغيل خط الطيران بين البلدين يسهم في تعزيز العلاقات

وكالات:أكد سفير أوكرانيا بالقاهرة هنيادي لاتي أهمية بدء تشغيل خط الطيران المباشر لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) بين القاهرة وكييف لمدة أربعة أيام أسبوعيا، حيث يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتسهيل سفر رجال الأعمال والمثقفين المصريين والأوكرانيين والطلاب المصريين الذين يسافرون للدراسة

وكالات:

أكد سفير أوكرانيا بالقاهرة هنيادي لاتي أهمية بدء تشغيل خط الطيران المباشر لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) بين القاهرة وكييف لمدة أربعة أيام أسبوعيا، حيث يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتسهيل سفر رجال الأعمال والمثقفين المصريين والأوكرانيين والطلاب المصريين الذين يسافرون للدراسة في أوكرانيا، وكذلك يعمل على زيادة أعداد السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وأضاف لاتي أن السائحين الأوكرانيين احتلوا المرتبة الثانية في قائمة السائحين القادمين إلى مصر في العامين الماضيين، مشيرا إلى تسيير أكثر من 90 رحلة شارتر أسبوعيا بين المدن الأوكرانية إلى المدن المصرية، من بينها شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح أنه تم إقامة حفل افتتاح هذا الخط في الصالة الثانية بمطار القاهرة ، بحضور عدد من المسئولين المصريين، على رأسهم رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، مؤكدا أن خطوط الطيران الدولية الأوكرانية التي تعد أقوى شركة طيران في البلاد تنافس بأسعار جيدة ، ويمكن أن يستخدمها المسافرون للسفر من كييف والقاهرة إلى المطارات الأخرى.