سفير كوريا : شركات سامسونج وهيونداي متحمسة للتعاون مع «العربية للتصنيع» لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة

قال السفير الكوري ، أن حكومتي البلدين يعملان عن قرب لمناقشة ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما لإنشاء إطار للتعاون الاقتصادي الشامل.

في زيارة تعكس قوة الاقتصاد المصري المتنامي وثقة كبار المستثمرين والشركات العالمية فى كفاءة مؤسستنا الوطنية العملاقة، استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير هونج جين ووك، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة.

ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة العربية للتصنيع، تناولت المباحثات الإمكانيات التصنيعية بالعربية للتصنيع وما تتمتع به الصناعة الكورية الجنوبية من خبرات في مجال الصناعات الإلكترونية.

بجانب التحول الرقمي في مجال التعليم والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتابلت والشاشات التفاعلية والصناعات الطبية وصناعة أغشية محطات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وعربات مترو الأنفاق ووسائل النقل صديقة البيئة، ومجالات التصنيع المتعددة.

تعميق التصنيع المحلي

كما تم عرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، من خلال التعاون مع كبرى الشركات الكورية وتحديد آليات تعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة.

في هذا الصدد أكد التراس أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وسول، وكيفية الاستفادة منها؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة.

وأكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لعقد شراكة مع كبرى الشركات الكورية الجنوبية، والتي لنا تعاون متميز معها منذ تأسيس الهيئة.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب مناقشة إمكانية اشتراك الشركات الكورية الجنوبية في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ومنها تعديل السيارات المتقادمة، خاصة الميكروباصات، وتحويلها إلي سيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي، مشيدًا بالعربات الكورية التي تتميز بمواصفات الجودة والمتانة.

ولفت إلى تحقيق السعر المناسب للسوق المصرية وإمكانية التصدير إلى الدول الإفريقية.

من جانبه أكد هونج جين ووك أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات الكورية وتشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتًا إلى حرص كبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال الكوريين وتطلعهم للمشاركة مع المؤسسات الصناعية المصرية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

اتفاقية التجارة الحرة

وأضاف أن حكومتي البلدين تعملان عن قرب لمناقشة ودراسة إمكانية إبرام اتفاقية التجارة الحرة بينهما لإنشاء إطار للتعاون الاقتصادي الشامل.

كما أشار ووك إلى أن كبرى الشركات الكورية، ومنها سامسونج وهيونداي، متحمسة للانفتاح والتعاون وعقد الشراكات مع “العربية للتصنيع” لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة.

وأشاد السفير الكوري بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج وتطويرها وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ولفت على سبيل المثال إلى أن شركة هيونداي روتم الكورية العالمية تحرص على الاستثمار في مصر والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، علمًا بأن هيونداي لديها اشتراطات صارمة للجودة وهي ما تحقق بالعربية للتصنيع.