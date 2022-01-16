استثمار

سفير كوريا: تعاون بين هيئة كورية وروسيا في مشروع الضبعة النووي

أكد سفير كوريا الجنوبية أن بلاده تسعي كثيرا لتنشيط التعاون مع دول الشرق الاوسط وخاصة مصر
سمر السيد 4:26 م, الأحد, 16 يناير 22 4:26 م, الأحد, 16 يناير 22

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قال سفير كوريا الجنوبية، هونج جين ووك، إنه من المقرر خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر مناقشة مشاركة سيول في مشروع محطة الضبعة النووية.

 وأضاف سفير كوريا في مؤتمر صحفي عقدته السفارة اليوم بمناسبة زيارة الرئيس الكوري لمصر والمقرر أن تبدأ يوم الأربعاء المقبل، أن هناك تعاون يتم بالفعل بين هيئة كورية وروسيا في منطقة الضبعة لكنه قال إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في المستقبل.

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وتابع: إن مشروع محطة الضبعة النووية ستبدأ إنشاءاته العام الجاري، ومن المتوقع انتهاء الإنشاءات في ٢٠٢٦ وسيكون لكوريا الجنوبية دور فيه.

 وفي سياق متصل أكد سفير كوريا الجنوبية أن بلاده تسعى كثيرا لتنشيط التعاون مع دول الشرق الأوسط وخاصة مصر والإمارات والسعودية لوجود التعاون المستمر المشترك معهم في الكثير من المجالات.

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وقال إن العام الحالي يعد مميزا بالنسبة لمصر لعدة أسباب الأول هو مواجهة جائحة كورونا والتغلب عليها، بجانب استضافة منتدى الشباب في شرم الشيخ واستقبال العاصمة الجديدة للكثير من المؤسسات للحكومية.

كما يواكب هذا العام مرور  ١٠٠ سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وكذلك ٢٠٠ سنة على اكتشاف اللغة الفرعونية وفك رموز  تلك للحضارة، فضلا عن أن هذا العام سيشهد أيضا استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ “كوب  ٢٧”.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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