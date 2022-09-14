سفير كوريا بالقاهرة: 170 شركة تعمل في مصر باستثمارات 800 مليون دولار

أعرب السفير هونج جين ووك، عن تقديره لجهود وزير المالية دكتور محمد معيط فى تشجيع وتيسير استثمارات الشركات الكورية بمصر، مُثمنًا استمرار التعاون والتواصل المباشر بين الحكومة والشركات الكورية التي تعمل بمصر، التي يتجاوز عددها 170 شركة، باستثمارات تبلغ 800 مليون دولار، مؤكدا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الاقتصادي بين الجانبين الفترة المقبلة.

توازن الميزان التجاري بين البلدين بدعم زيادة الصادرات المصرية

أشار إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يتجه للتوازن نتيجة لتزايد الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصرية دكتور محمد معيط مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر، ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج، حضره أمجد منير مساعد أول الوزير لشئون الخزانة العامة والشئون التنفيذية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، وعلاء عبد الرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

وجّه ممثلو الشركات والجالية الكورية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، على هذا اللقاء، الذى أسهم فى زيادة وعيهم بسياسات الحكومة المصرية الداعمة للأعمال والمحفزة للاستثمارات الأجنبية.