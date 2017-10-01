سفير كوريا الجنوبية يغادر مصر لهذا السبب

سوف يتقلد منصب نائب وزير خارجية بلاده، وفق ما أعلنت سفارة سول بالقاهرةهاجر عمرانأعلنت سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، عن انتقال السفير سونجون يو، إلى سول، وتركه المنصب بعد 10 شهور فقط من توليه المسؤولية.وسيتقلد السفير السابق منصب نائب وزير الخارجية الكورية خلال الفترة القليلة

سوف يتقلد منصب نائب وزير خارجية بلاده، وفق ما أعلنت سفارة سول بالقاهرة

هاجر عمران

أعلنت سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، عن انتقال السفير سونجون يو، إلى سول، وتركه المنصب بعد 10 شهور فقط من توليه المسؤولية.

وسيتقلد السفير السابق منصب نائب وزير الخارجية الكورية خلال الفترة القليلة المقبلة ويتم تعيين بيون كيم كقائم بأعمال السفير.

جاء ذلك على هامش احتفالية السفارة الكورية الجنوبية باليوم الوطنى ويوم القوات المسلحة مساء اليوم.

وقال القائم بالأعمال بيون كيم، خلال الاحتفالية إن مصر وكوريا تكثفان العمل على تقوية العلاقات الثنائية خلال الأعوام القليلة الماضية منذ عام 2013 ، مشيرا إلى أن الجانبين لديهم تاريخ طويل كما ان العلاقات القنصلية أنشات 1961 ولديهما سجل جيد من الإنجازات.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى سول فى مارس العام الماضى مثلت علامة مميزة فى العلاقات الثنائية بالإضافة إلى زيارات المسؤولين المصريين على مدار الشهور الماضية.

وتابع يمكن الجانبان أن يحققا مستقبل أفضل سنويا.