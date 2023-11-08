سفير كوريا الجنوبية: نتطلع لمزيد من التعاون والفرص الاستثمارية مع مصر

قدم كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، التهنئة عن المعرض TRANSMEA2023 في دورته الخامسة، والذى شهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وأشار إلى أنه فخور بأنه يشاهد ممثلا لشركة نيرك اليوم في المعرض، بعد أن قام فى أغسطس الماضي بزيارة أرض المشروع.

جاء ذلك خلال جلسة التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.

وأضاف أنه في منتهي الفخر والسعادة، أن كوريا الجنوبية في تعاون كبير ورائع مصر الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن مصر لها الأولوية في الشراكة، وفي هذه المساحة بقطاع توطين الصناعات.

وأشار إلى أن شركة هيونداي روتيم الكورية تتشارك مع مصر في مجال المترو، وأن الحكومة الكورية سوق تظل تساهم في تلك التنمية مع الأشقاء المصريين.

وقال: “أحب أن أقدم الشكر للمصريين لقد حققتم تقدما رائعا وطفرة كبيرة فى عالم النقل الذكي ونتمنى أن يكون هناك فرص جديدة وتعاون دائم بيننا”.