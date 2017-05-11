سفير كوريا الجنوبية: سامسونج وإل جى تفتتحان خطوط إنتاج جديدة

قال سونجو يون سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة إن شركات بلاده تولى اهتمامًا كبيرًا بالسوق المحلية، وعلى رأسها سامسونج و ال جى .

وأضاف يون، خلال تصريحاته مساء أمس الأربعاء على هامش حفل عشاء أقامته السفارة بمناسبة تنصيب جاى مون رئيس كوريا الجديد، أن الشركتين تعتزمان افتتاح خطوط إنتاج جديدة، مشيرا إلى أن سامسونج تعتمد على التصدير فى حين تركز إل جى على السوق المصرية بشكل كبير.

ولفت إلى أنه بالرغم من المشكلة التى عانت منها شركة إل جى العام الماضى، والمتعلقة بنقص العملة المحلية وصعوبة تحويل أرباحها، فإنها تكثف عملها بالسوق وتتبنى خطة لإنتاج “السلع البيضاء” وهى سلع للثلاجات ومكيفات الهواء تغطى باللون الأبيض.

وأكد أن سامسونج كانت بمنأى عن أزمات العملة لاعتمادها على التصدير إلى البلدان المجاورة واستطاعت تحويل أرباحها إلى المقر الرئيسى فى كوريا بسهولة.

وشدد يون على أن الشركات الكورية توفر فرص عمل للمصريين بخلاف بعض الجنسيات الأخرى التى تهتم بتوظيف عمال من بلادها مثل الصين.

وتابع: “أنا لا أوجه انتقادات إلى الصين ولكن تكاليف العمل فى كوريا مرتفعة، مشيرا إلى أن السفارة تدعم المستثمرين الذىن يودون العمل فى السوق المحلية”.