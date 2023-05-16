سفير كوريا الجنوبية: استئناف رحلات الطيران مع مصر قريبا

قال السفير جين ووك ، سفير سيول لدي القاهرة ، إنه سيتم استئناف رحلات الطيران المُباشِر بين كوريا الجنوبية ومصر قريبا.

مشيرا إلى أنه حاليا يستعد الكثير من الكوريين للسفر لمصر لزيارة الأماكن التار يخية مثل الأهرامات فضلا عن مدن شرم الشيخ و الغردقة و الاقصر وأسوان.

أضاف في كلمته خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية بمناسبة انتهاء مدة عمله في مصر ، أن وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية العالمية لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية مع مصر بل بالعكس تطورت للأفضل خلال السنوات الماضية.

تابع أنه رغم المشكلات الاقتصادية التي تسببت فيها حرب روسيا و أوكرانيا لكن شهدت السنة الماضية تحسن في التجارة المشتركة بين الجانبين، فعلي سبيل المثال ازدادت الصادرات الكورية للقاهرة بنسبة ٤٠، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية.

وتابع ملقيا الضوء على الاستثمارات الكورية في مصر والمنتجات التي صنعتها مصانع كورية كالتليفزيونات والغسالات وأجهزة الهاتف المحمول، فضلا عن مشاركة احد الشركات في مشروع الضبعة النووي.

أكد حزنه بانتهاء مدة عمله في مصر ، مضيفًا : ” السفير اللي هيجي بعدي هيحب مصر وشعبها،وأتنمى أنكم تِفْضَلوا تحبوا كوريا وإن العلاقات بين مصر وكوريا تتحسن أكتر وأكتر”.