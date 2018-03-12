سفير كوريا : الإصلاحات الحكومية تدعم استثماراتنا بمصر

أحمد نبيل وأحمد شوقي وشريف عيسيقال يون يو شيون، سفير كوريا الجنوبية بمصر، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تدعم استثمارات الشركات الكورية بمصر.وأضاف، على هامش حفل توقيع عقد تجميع سيارات كيا في مصر، أن كيا موتورز تمكنت، خلال السنوات الماضية، من أن تصبح إحدى أكبر ش

أحمد نبيل وأحمد شوقي وشريف عيسي





قال يون يو شيون، سفير كوريا الجنوبية بمصر، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية تدعم استثمارات الشركات الكورية بمصر.

وأضاف، على هامش حفل توقيع عقد تجميع سيارات كيا في مصر، أن كيا موتورز تمكنت، خلال السنوات الماضية، من أن تصبح إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن تدشين خط تجميع كيا سورنتو في مصر يعكس اهتمام الشركة الكورية بالسوق المصرية، عبر ضخ استثمارات جديدة والمساهمة في نقل تكنولوجيا التصنيع للقاهرة.

من جانبه قال حبس كيم، المدير الإقليمي لكيا موتورز بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن الاستراتيجيات الاستثمارية ترتكز على زيادة معدلات الأمان والتوسع في مراكز ما بعد البيع.