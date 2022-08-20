سفير كندا بمصر يشكر نظيره النيوزيلندي بعد حصوله على مجموعة من المانجو

وجه سفير كندا بمصر، لويس دوماس، شكره لسفير نيوزيلندا بمصر بسبب تلقيه مجموعة من فاكهة المانجو .

جاء ذلك في تدوينة نشرها سفير كندا بمصرعلى صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة” تويتر” اليوم.

ونشر سفير نيوزيلندا جريج لويس، على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” تدوينة، قال فيه إنه من الرائع أن تتم دعوته لتجربة فاكهة المانجو المصرية في افتتاح مهرجان الإسماعيلية لتلك الفاكهة.

وأضاف سفير نيوزيلندا أنها كانت فرصة عظيمة للاستمتاع بمجموعة متنوعة وكبيرة من المانجو المصري، مشيراً إلى أنها “علاج صيفي لذيذ”.

Wonderful to be invited to experience the inaugural #Ismailia #mango festival this weekend! 🥭 A great chance to enjoy the large variety of flavoursome Egyptian mangoes! They go great in fruit salad with delicious #NZ #kiwifruit! 🥝 A tasty summer treat! pic.twitter.com/ntpLX5d0aH — Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) August 19, 2022

كان سفير نيوزيلندا قال في حوار سابق مع “المال”إنه يرى أن هناك مجالاً لزيادة التجارة الثنائية بين نيوزيلندا ومصر، مشيراً إلى أنه بصفته سفيرًا، يريد أن يرى التجارة الثنائية تتزايد وتتنوع ؛ لأن هذا يخلق فرص عمل لكل من المصريين والنيوزيلنديين.

التجارة المصرية النيوزيلندية

وتشير بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين مصر ونيوزيلندا في الـ4 شهور الاولى من العام الجاري إلى نحو124.136 مليون دولار مقابل 74.404 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي ، منها صادرات مصرية بقيمة 2.609 مليون مقابل 3.391 مليون دولار ، وواردات مصرية بقيمة 121.527 مليون مقابل 71.013 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.