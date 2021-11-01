عقـــارات

سفير كازاخستان بمصر يزور «العاشر من رمضان» لبحث فرص الاستثمار والتعاون

السفير يبدي إعجابه بما تم ويجرى تنفيذه بالمدينة
أحمد صبحي 12:08 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21 12:08 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، السفير خيرات لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة وبعض مستشارى ومسئولي السفارة، وذلك بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين ومسئولي جهاز المدينة، حيث تناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية بمدينة العاشر من رمضان والتعاون في القطاعات المختلفة.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس أحمد عمران، بسفير دولة كازاخستان والوفد المرافق له، مثمنا تلك الزيارة التي تعبر عن زيادة أطر التعاون ومتانة العلاقات بين مصر وكازاخستان.

اقرأ أيضا  التضخم يقود لزيادات سعرية بقطاع العقارات وارتفاع إيجارات المبانى التجارية

كما استعرض المهندس أحمد عمران، خلال اللقاء، المخطط العام للمدينة والمناطق الصناعية وحجم الاستثمارات بها ومجالات الاستثمار المختلفة.

وأشار عمران إلى أن مدينة العاشر من رمضان بها واحدة من  أهم القلاع الصناعية بمصر، ويوجد بها بنية تحتية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات إليها.

كما اصطحب مسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، السفير الكازاخستاني، بجولة تفقدية بعدد من المصانع بالمدينة وجمعية المستثمرين، لمشاهدة حجم الأعمال والصناعات المختلفة بالمدينة.

اقرأ أيضا  «الأولى للتمويل العقاري» تبدأ مرحلة جديدة باستهداف شرائح مرتفعة والابتكار فى التكنولوجيا

من جانبه، أعرب السفير الكازاخستاني عن بالغ سعادته بزيارته لجهاز المدينة، مبديا إعجابه بما تم ويجرى تنفيذه بالمدينة من مشروعات تنموية وخدمية متعددة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

نائب وزير الإسكان يلتقي مدير قطاع المياه والصرف الإقليمي بالبنك الأفريقي للتنمية

أحمد صبحي 12:06 م, الأثنين, 1 نوفمبر 21

جولة موسعة لوزير الإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

أحمد صبحي 11:27 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

«الإسكان» تستعرض خطط التنمية العمرانية أمام مجتمع التطوير العقارى

المال - خاص 8:47 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

طارق شكرى: لدينا أزمة حقيقة فى عملية الإحصاء لتحقيق التوزان بين الطرح والمطلوب

المال - خاص 7:12 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

خالد عباس: المطورون رفضوا الاستثمار فى العلمين الجديدة منذ سنوات ويطلبون حاليا أراضٍ بـ30 ضعف السعر

المال - خاص 7:07 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21

خبراء القطاع : شرق القاهرة مستقبل التطوير العقارى فى مصر

دعاء محمود 6:55 ص, الأثنين, 1 نوفمبر 21