سفير قبرص يزور المتحف المصري الكبير

دعاء محمود استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية صباح اليوم الأحد السفير "خاريس موريتسيس"، سفير قبرص بالقاهرة، واثنين من علماء الآثار بجامعة قبرص. وأوضح د. طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير أن هذه الزيارة جاءت للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال علم ال



دعاء محمود



استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية صباح اليوم الأحد السفير “خاريس موريتسيس”، سفير قبرص بالقاهرة، واثنين من علماء الآثار بجامعة قبرص.



وأوضح د. طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير أن هذه الزيارة جاءت للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال علم المتاحف ومعرفة أحدث التقنيات في بناء معامل الترميم وقاعات العرض المتحفي به، لتطبيقها عملياً على المتحف الجديد المزمع إنشاؤه بقبرص.



وأشار د. توفيق إلى أن الزيارة شملت مركز الترميم ومعامل الصيانة والموقع الإنشائي للمشروع، مؤكداً أن زيارة كبار الشخصيات من مختلف دول العالم للمتحف للإستفادة مما وصل إليه من تقدم ورقي تؤكد على كونه أحد المشروعات العالمية الكبرى على وأنه سيمثل طفرة كبرى في مجال المتاحف عند افتتاحه.