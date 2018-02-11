سفير قبرص بالقاهرة يعرب عن قلقه من التصعيد التركي في المتوسط

ياسمين فواز:عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاء مع خريس موريتيسيس سفير دولة قبرص بالقاهرة اليوم الأحد.وأكد رضوان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.وعبر السفير القبرصي عن قلقه من الت

ياسمين فواز:

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لقاء مع خريس موريتيسيس سفير دولة قبرص بالقاهرة اليوم الأحد.

وأكد رضوان عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعبر السفير القبرصي عن قلقه من التصعيد التركي في البحر المتوسط، مؤكدا عدم قدرة الحكومة التركية على تهديد المصالح القبرصية المصرية في البحر المتوسط، خاصة أن الاتفاقية بين مصر وقبرص قد أبرمت منذ سنوات وتم اكتشاف الغاز بالفعل، وتم الإنتاج، وبالتالي ليس لديهم ما يهددون به مصالحنا.

ومن جانبه أكد النائب طارق رضوان ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وقبرص واليونان, وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من خطاب.

كما أن البرلمان بصدد تنظيم زيارة رسمية لقبرص عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية في مارس القادم.

وأعرب السفير القبرصي عن رغبة برلمان بلاده في تأسيس جمعية صداقة برلمانية مصرية قبرصية، وقد وعد رضوان بنقل هذه الرغبة إلى الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.