سفير فلسطين : نجدد رفضنا إقامة دولة في غزة وجزء من سيناء ونتمسك بسيادة مصر على كامل أراضيها (فيديو)

أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح ، إن هناك لقاءات على مستوى دبلوماسي وأمني وتنسيق وتشاور على مستوى ثلاثي بين فلسطين ومصر و الأردن

أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح ، أن هناك لقاءات على مستوى دبلوماسي وأمني وتنسيق وتشاور على مستوى ثلاثي بين فلسطين ومصر و الأردن، بعد قرار وقف اطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي .

وقال سفير فلسطين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: لا نقبل بعاصمة من القدس بل كل القدس هي عاصمة فلسطين ومتمسكين بإقامة الدولة الفلسطينية على كافة أراضيها.

وأضاف اللوح ، أن السلطة الفلسطينية أبدت سابقآ على طاولة المفاوضات إقامة دولة بالقدر والقيمة لكن إسرائيل حاولت أخذ اراضي من القدس واعطائنا اراضي في النقب في الصحراء والقيادة الفلسطينية رفضت ذلك .

وأكد سفير فلسطين ، أن هناك مخطط إمريكي إسرائيلي قديم برعاية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، بإقامة دولة في قطاع غزة وعلى جزء من ارض سيناء المصرية، والقيادة الفلسطينية رفضت ذلك والقيادة المصرية رفضت ذلك.

وشدد سفير فلسطين في القاهرة ، على تجديد رفض القيادة الفلسطينية على هذا المخطط قائلا: نجدد رفضنا لذلك ونحترم ونتمسك بسيادة مصر على كامل ترابها وارض مصر هي مسؤولية مشتركة وهناك مخطط استعماري يستهدف سلخ سيناء عن الوطن المصري .

وأوضح اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ، تسلم سابقا مقترح بهذا المقترح و تم رفضه ، مشيرا إلي أن مصر قدمت تضحيات كبيرة للشعب الفلسطيني وتضحيات واضحة ليست بالاقوال و من بينها الشهداء في الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب في سيناء .