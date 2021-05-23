سيـــاســة

سفير فلسطين : نجدد رفضنا إقامة دولة في غزة وجزء من سيناء ونتمسك بسيادة مصر على كامل أراضيها (فيديو)

أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح ، إن هناك لقاءات على مستوى دبلوماسي وأمني وتنسيق وتشاور على مستوى ثلاثي بين فلسطين ومصر و الأردن
محمد مجدي 10:14 م, الأحد, 23 مايو 21 10:14 م, الأحد, 23 مايو 21

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أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح ، أن هناك لقاءات على مستوى دبلوماسي وأمني وتنسيق وتشاور على مستوى ثلاثي بين فلسطين ومصر و الأردن، بعد قرار وقف اطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي .

وقال سفير فلسطين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد: لا نقبل بعاصمة من القدس بل كل القدس هي عاصمة فلسطين ومتمسكين بإقامة الدولة الفلسطينية على كافة أراضيها.

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وأضاف اللوح ، أن السلطة الفلسطينية أبدت سابقآ على طاولة المفاوضات إقامة دولة بالقدر والقيمة لكن إسرائيل حاولت أخذ اراضي من القدس واعطائنا اراضي في النقب في الصحراء والقيادة الفلسطينية رفضت ذلك .

وأكد سفير فلسطين ، أن هناك مخطط إمريكي إسرائيلي قديم برعاية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، بإقامة دولة في قطاع غزة وعلى جزء من ارض سيناء المصرية، والقيادة الفلسطينية رفضت ذلك والقيادة المصرية رفضت ذلك.

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وشدد سفير فلسطين في القاهرة ، على تجديد رفض القيادة الفلسطينية على هذا المخطط قائلا: نجدد رفضنا لذلك ونحترم ونتمسك بسيادة مصر على كامل ترابها وارض مصر هي مسؤولية مشتركة وهناك مخطط استعماري يستهدف سلخ سيناء عن الوطن المصري .

وأوضح اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ، تسلم سابقا مقترح بهذا المقترح و تم رفضه ، مشيرا إلي أن مصر قدمت تضحيات كبيرة للشعب الفلسطيني وتضحيات واضحة ليست بالاقوال و من بينها الشهداء في الجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب في سيناء .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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