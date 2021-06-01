سيـــاســة

سفير فلسطين: تهيئة الأجواء لدفع مبادرة مصر لإعادة ترميم البيت الفلسطيني (فيديو)

أكد سفير فلسطين أن المرحلة الحالية تاريخية ومفصلية ومصر تبذل خلالها جهود كبيرة لتحريك القضية الفلسطينية
حسين القباني 11:28 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 11:28 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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أكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر أن القيادة الفلسطينية ستعمل على تهيئة الأجواء اللازمة لدفع مبادرة مصر لإعادة ترميم البيت الفلسطيني، قائلا : إنشاء مدينة مصرية في قطاع غزة بمثابة رسالة للشعب الفلسطيني أن مصر معهم .

وقال اللوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن المرحلة الحالية تستهدف توفير المأوى لنحو 70 ألف مواطن فلسطيني ، إضافة إلي تقديم الخدمة الصحية و الأغذية لهم .

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واضاف اللوح أن تلك الخدمات ستعمل على تخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني بما يعيد الحيوية للقطاع، وذلك بعد النكبة المدمرة التي حدثت على قطاع غزة جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع .

وشدد اللوح على وحدة الشعبين الفلسطيني والمصري ، مشيرا إلي أهمية قيام مصر في قيادتها للتحركات على كافة و كل المسارات سواء في تثبيت إطلاق النار أو إطلاقها مبادرة إعادة إعمار غزة ، إضافة إلى سعيها في إنهاء التوتر بفلسطين .

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وأوضح اللوح أن الشراكة الكاملة بين مصر وفلسطين والأردن لإعادة إعمار غزة قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شاكرآ الرئيس السيسي على مبادرته التي دعى جميع الشعوب العربية للإنضمام إليها .

وقال اللوح أن التحركات المصرية من خلال زيارات السفير سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى فلسطين وعقدهم لقاءات مع الرئيس محمود عباس أدت إلى تثبيت وقف إطلاق النار والوقوف أمام تعنت حكومة المستوطنات .

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وأكد سفير فلسطين أن المرحلة الحالية تاريخية ومفصلية ومصر تبذل خلالها جهود كبيرة لتحريك القضية الفلسطينية من الجمود السياسي ووضعها على أعقاب مرحلة جديدة .

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بقلم حسين القباني

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