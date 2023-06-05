سفير فرنسا يشهد توقيع اتفاق سيحقق خفضا في الانبعاثات الكربونية بالمنوفية بنحو 68 طنا سنويا

قال الدكتور مارك باريتي، سفير فرنسا في مصر ، أن توقيع مذكرة التفاهم حول تطوير أنظمة الري والزراعه بالطاقة الشمسية في قري بمحافظة المنوفية بالتعاون المشترك بين شركة شنايدر إلكتريك وكريدي أجريكول سيستخدم أحدث أساليب التكنولوجيا ، وسيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 68 طن سنويا.

وأشار باريتي خلال مؤتمر صحفي اليوم ، ان المشروعات التى سيتم تنفيذها سيساعد على خفض استهلاك المياه بنحو 70% لدعم 26 ألف مواطن ما يساهم في خفض نسبة الفقر وتنويع الانشطة الاجتماعية.

ان تلك المشروعات تتوائم مع اولويات البنية التحتيه بين مصر وفرنسا ، كما اننا نري ان الشراكة تأتي ضمن التعاون بين البلدين ، موجها الشكر للحكومة المصرية على التعاون ، كما تلتزم شنايدر بالشراكة فى التنمية المستدامة.

كما قال سباستيان رييز رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي ، ان الاستدامة كجزء أساسي من ثقافة وأهداف شركة شنايدر إلكتريك. ومن خلال التعاون مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية لإطلاق مشروعات تنموية بقرى محافظة المنوفية.

يأتى ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين شنايدر إلكتريك ومؤسسة كريدي أجريكول مصر وشركة جبال للزراعة والاستدامة بتوقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشروعات تنمية مستدامة بقرية شبرا قبالة، وقرية ميت القصري بمحافظة المنوفية.

وسيتم توفير ثلاثة مضخات لرفع مياه الري تعمل بالطاقة الشمسية في قرية شبرا قبالة وتستخدم في زراعة ما يقرب من 700 فدان من الأراضي لتساهم في تقليل التكلفة التي كانت تستخدم في توفير السولار، وتحسين جودة الزراعة.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشروعات حوالي 26000 شخص من سكان تلك القرى، و700 مزارع، بالإضافة الي زيادة إنتاجية المحاصيل، مما يؤدي إلى زراعة ما يقرب من 1600 نبات متنوع، و40 طن من المحاصيل الزراعية وإنتاج 12000 بيضة سنويًا من خلال حاضنات الدواجن، وتوليد إنتاج سنوي من الأسماك يبلغ 3000 سمكة.