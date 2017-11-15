سفير فرنسا: الاتحاد الأوروبى منقسم وسط صراع الشرق الأوسط

روماتى: مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً وعسكرياً لباريس واستقرار القاهرة مسألة ضرورية لأمن أوروبا سمر السيد قال السفير الفرنسى بالقاهرة ، ستيفان روماتى، إن الشرق الأوسط يعانى الآن الكثير من الأزمات والانقسامات الدينية والسياسية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ يعانى الاتحاد الأوروبى انقساماً حالياً بين الشر

روماتى: مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً وعسكرياً لباريس واستقرار القاهرة مسألة ضرورية لأمن أوروبا

سمر السيد

قال السفير الفرنسى بالقاهرة ، ستيفان روماتى، إن الشرق الأوسط يعانى الآن الكثير من الأزمات والانقسامات الدينية والسياسية، مشيراً إلى أنه لسوء الحظ يعانى الاتحاد الأوروبى انقساماً حالياً بين الشرق والغرب خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وشدد خلال المؤتمر الذى استضافه مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم، على أنه من الضرورى أن تكون مصر موحدة لمحاولة رأب الصدع فى المنطقة وحل الأزمات والمشكلات التى تعانيها المنطقة والتوصل لاستقرارها لأن استقرار وأمن القاهرة يعتبر مسألة مفتاحية لأمن أوروبا جمعاء وفرنسا على وجه خاص، ولذا يعتبر هذا هو الهدف من اختيارها شريكاً استراتيجياً وعسكرياً لباريس.

وأشار إلى أن مصر مرت بالكثير من الصعوبات الداخلية فى عامى 2011 و2013 لكنها الآن تنعم بالاستقرار، مثنياً على الدور المصرى فى المصالحة الفلسطينية ودورها فى الأزمة الليبية علاوةً على جهود وزير الخارجية فى محاولة حل الأزمة اللبنانية.

وأضاف أنه من الضرورى مساعدة مصر لمواجهة الإرهاب وهذا ليس فى صالح فرنسا بل فى صالح أمن منطقة المتوسط ككل.