سفير صربيا بالقاهرة: نسعى لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول المفضلة للسائح الصربي

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم سفير صربيا بالقاهرة ميروسلاف شيستوفيتش.

ورحب المستشار عبد الرازق بالسفير الصربي، مؤكدًا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأعرب عن تطلعه لدعم تلك العلاقة على مختلف المستويات، في ظل توجه القيادة السياسية في الدولتين وحرصهما على المزيد من التعاون لتحقيق مصالح الشعبين، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين منذ صداقة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والرئيس جوزيف تيتو.

من جانبه، أعرب السفير الصربي عن تقديره لحفاوة الاستقبال ، مشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز ورسوخ يمتد ل114 سنة ،مؤكدا حرص صربيا على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة، لافتاً الي ان مصر تحتل مكانة خاصة لدي الشعب الصربي جعلها تحتل المكانة الرابعة في وجهته السياحية مشيراً الي ان عدد السائحين الصرب الي مصر بلغ 100 ألف سائح وفي ازدياد مستمر .

ولفت سفير صربيا بالقاهرة الي سعيه مع السفير المصري ببلجراد الي ان تصل مصر إلى المرتبة الثالثة في قائمة الدول المفضلة للسائح الصربي.

كما أشاد السفير الصربي بزيارة الرئيس السيسي الأخيرة لصربيا ،مؤكداً انها كانت زيارة تاريخية أسست لمستقبل جديد للعلاقات بين البلدين.

وقال (شيستوفيتش) اننا في صربيا نقدر دور مصر وثقلها الإقليمي والدولي مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات على مختلف الاصعدة آملاً في نقل التجربة المصرية لبلاده.

واعرب السفير الصربي عن امنيته في انشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ المصري والبرلمان الصربي دعماً للتعاون البرلماني بينهما وهو ماينعكس على كافة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه ابدي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق موافقته على السعي لتشكيل جمعية صداقة مع البرلمان الصربي مؤكدا حرصه على دعم كافة خطوات توطيد العلاقة مع صربيا للوصول بها إلى مستويات أعلى من الازدهار لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ ، والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.