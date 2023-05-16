سفير سيول: 161% زيادة في صادرات مصر لنا رغم حرب أوكرانيا

قال سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، هونج جين أووك، إنه رغم الصعاب الاقتصادية فى العالم بسبب حرب أوكرانيا، تمكنت القاهرة وسيول العام الماضي من زيادة حجم التجارة المشتركة بينهما بحوالي 40%، كما أن الصادرات المصرية لبلادت زادت حوالي 161٪ خلال تلك الفترة.

أضاف في كلمته خلال حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية لدى مصر اليوم بمناسبة انتهاء مهام عمل “أووك” كسفير في القاهرة، قائلا:” إنه حزين للغاية لانتهاء مدة عمله ، ولكنه يحمل مصر في قلبه” ٠

وتابع :مصر بلد جميل، ولها تاريخ عريق، ومستقبلها سيكون مشرق.

وقال السفير الكوري في كلمته مساء اليوم: “أشعر أني وصلت القاهرة والتقيت بكم بالأمس، ولكن مرت حوالي ثلاث سنوات، الوقت يمر سريعا.. أليس كذلك؟”.

وأضاف أنه لا يصدق أن موعد الرحيل أتى، لكنه أعرب عن سعادته لقضاء وقته في مصر طوال السنوات الماضية.

أكد ان وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية لم يُقَفُوا في طَرِيق صَداقة مصر وكوريا، بل بالعكس، عززت العلاقات وأصبحت أقوى.