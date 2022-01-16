سيـــاســة

سفير سيول: الرئيس الكوري يزور مصر الأربعاء المقبل

الزيارة هي  الأولي من نوعها منذ  ١٦ عاما
سمر السيد 4:02 م, الأحد, 16 يناير 22 4:02 م, الأحد, 16 يناير 22

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يصل رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، لمصر يوم الأربعاء المقبل في زيارة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ضمن جولة تتضمن أيضا زيارة الإمارات والسعودية.

وقال السفير الكوري  في مصر هونج جين ووك: إن الزيارة هي الأولى من نوعها منذ ١٦ عاما، وإن الرئيس الكوري زار العديد من الدول الأخرى  لكن هذه الزيارة هي الأولى للقارة الأفريقية وتحمل معنى كبيرا .

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وأضاف السفير أن الرئيس الكوري سيصحبه عدد من الوزراء خلال الزيارة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقدته السفارة صباح اليوم أن الإمارات والسعودية ومصر تعتبر مركز الشرق الأوسط وافريقيا. 

وتابع: إن أهم ما يميز الزيارة أنها تتضمن زيارة دولتين ستستضيف قمتين لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي “كوب ٢٧” وهي مصر، والدورة ٢٨ للمؤتمر نفسه وستستضيفها الإمارات.

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فضلا عن أن هناك بعض التعاون بين كوريا والإمارات قي مجال القواعد النووية، وفقاً لقوله.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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