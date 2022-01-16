سفير سيول: الرئيس الكوري يزور مصر الأربعاء المقبل

الزيارة هي الأولي من نوعها منذ ١٦ عاما

يصل رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، لمصر يوم الأربعاء المقبل في زيارة تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ضمن جولة تتضمن أيضا زيارة الإمارات والسعودية.

وقال السفير الكوري في مصر هونج جين ووك: إن الزيارة هي الأولى من نوعها منذ ١٦ عاما، وإن الرئيس الكوري زار العديد من الدول الأخرى لكن هذه الزيارة هي الأولى للقارة الأفريقية وتحمل معنى كبيرا .

وأضاف السفير أن الرئيس الكوري سيصحبه عدد من الوزراء خلال الزيارة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقدته السفارة صباح اليوم أن الإمارات والسعودية ومصر تعتبر مركز الشرق الأوسط وافريقيا.

وتابع: إن أهم ما يميز الزيارة أنها تتضمن زيارة دولتين ستستضيف قمتين لمؤتمر الأطراف للتغير المناخي “كوب ٢٧” وهي مصر، والدورة ٢٨ للمؤتمر نفسه وستستضيفها الإمارات.

فضلا عن أن هناك بعض التعاون بين كوريا والإمارات قي مجال القواعد النووية، وفقاً لقوله.