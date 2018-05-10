سفير سويسرا: الاقتصاد المصرى يتقدم بثبات

قال بول جارنييه، سفير سويسرا لدى القاهرة، إن الاقتصاد المصرى يخطو بثبات وفى طريقه إلى المزيد من التقدم، فى ظل البنية التحتية المتطورة، ما يؤثر على زيادة الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية.أضاف جارنييه فى تصريح لـ«المال»، أن هناك بعثة اقتصادية سويسرية كانت قد زارت مصر فى ديسيمبر الماضى

قال بول جارنييه، سفير سويسرا لدى القاهرة، إن الاقتصاد المصرى يخطو بثبات وفى طريقه إلى المزيد من التقدم، فى ظل البنية التحتية المتطورة، ما يؤثر على زيادة الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية.

أضاف جارنييه فى تصريح لـ«المال»، أن هناك بعثة اقتصادية سويسرية كانت قد زارت مصر فى ديسيمبر الماضى، ويجرى الآن متابعة نتائجها ، مشيراً إلى أنه لا توجد أى خطط لتنظيم بعثات اقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، آملا أن يتم ذلك الشهر المقبل.

يشار إلى أن وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا مارى جابرييل انايشن فلايش، كانت قد زارت القاهرة 12 ديسمبر الماضى لإطلاق إستراتيجية التعاون السويسرى فى مصر 2017-2020 مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، وبلغت الميزانية الإجمالية للإستراتيجية، 86 مليون فرنك سويسرى.

قال جارنييه إن حجم تدفقات الاستثمارات السويسرية بالسوق المحلية يبلغ 1.85 مليار دولار، بينما سجل حجم التبادل التجارى بنهاية عام 2016 1.3 مليار.

أرجع جارنييه سبب عدم وجود إحصاءات للتبادل التجارى للعام الماضى نظراً لأنها تأخذ وقتاً لحين الانتهاء من إعدادها.