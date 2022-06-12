سفير سوريا بالقاهرة يتسلم أرض السفارة الجديدة في العاصمة الإدارية

قام اليوم الأحد الدكتور بسام درويش سفير الجمهورية العربية السورية بالقاهرة بالتوقيع على محضر استلام قطعة الأرض المخصصة للسفارة السورية بالحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة إيذاناً بالبدء فى إنشاء مقر للسفارة السورية.

وقال سفير الجمهورية العربية السورية بالقاهرة، إن التصميم المعمارى لسفارتهم بالعاصمة الإدارية سيكون ذو تصميم مميز وفريد يعبر بشكل صريح عن الحضارة والثقافة والهوية السورية.

وأكد بيان لشركة العاصمة الإدارية، أنه فور التوقيع تم التسليم الفعلى لقطعة الأرض الخاصة بمقر سفارة سوريا بالحى الدبلوماسى بمشاركة عدد من العاملين في إدارة المساحة بالقطاع العقارى في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

تلى ذلك عقد لقاء مع اللواء أحمد ذكى عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المندب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتقديم التحية والشكر على ما تم بذله فى الفترة السابقة لإنجاح عملية البدء في نقل السفارة السورية من مقرها الحالي إلى مقرها المنتظر فى العاصمة الإدارية الجديدة.