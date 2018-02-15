سفير سنغافورة: مصر على الطريق الاقتصادي الصحيح

أكد سفير سنغافورة لدى مصر بريمجت سداسيفان، أن مصر تسير في الطريق الصحيح على المستوى الإقتصادي، وأن السياسة الخارجية المصرية عقلانية ووسطية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الوحيدة التي تحارب الفكر المتشدد في العالم أجمع.وقال السفير السنغافوري – في حوا

أكد سفير سنغافورة لدى مصر بريمجت سداسيفان، أن مصر تسير في الطريق الصحيح على المستوى الإقتصادي، وأن السياسة الخارجية المصرية عقلانية ووسطية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن الأزهر هو المؤسسة الدينية الوحيدة التي تحارب الفكر المتشدد في العالم أجمع.

وقال السفير السنغافوري – في حوار مع صحيفة الأخبار تنشره بعددها الصادر اليوم الجمعة ونقلته فقرات منه وكالة أنباء الشرق الأوسط– إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سنغافورة في سبتمبر 2015 حظيت بأهمية كبيرة، إذ ناقش الرئيس السيسي مع نظيره السنغافوري توني تان تعزيز العلاقات القائمة وتوسيعها واكتشاف آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب مناقشة التعاون في 3 مجالات الأول تنمية المنطقة الإقتصادية بقناه السويس والثاني تحلية المياه والثالث التعليم.

وأضاف سداسيفان، أن الأزهر له دور مهم ليس في مصر فقط ولكن في العالم أجمع بنشر الفكر الوسطي وتغيير الأفكار المتطرفة في عقول الإرهابيين الذين ينتمون للجماعات المتطرفة منها “القاعدة” و”داعش”، مؤكدًا أن الأزهر يقوم بدوره بشكل ممتاز.

وعن سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي بين مصر وسنغافورة، أشار السفير إلى أنه يمكن تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تنظيم برامج ثقافية والتواصل مع الإعلام خاصة أن مصر صاحبة حضارة 7000 عام.

وفيما يتعلق بدور مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن، نوه بأن موقف مصر تجاه القضايا المختلفة معتدل ويتماشى مع القانون الدولي.