سفير جورجيا يزور كريستال عصفور لبحث التعاون المشترك

المال - خاصقال بيان صحفى صادر عن سفارة جورجيا بالقاهرة إن السفير الكسندر نالباندوف التقى اليوم المهندس محمد عبدالكريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكريستال عصفور بشبرا الخيمة بالمقر الرئيس للشركة.وأضاف البيان أن السفير أعرب عن اهتمام الجانب الجورجي بالمنتج المصري لكريستال عصفور، ورغبته في بحث

المال – خاص



قال بيان صحفى صادر عن سفارة جورجيا بالقاهرة إن السفير الكسندر نالباندوف التقى اليوم المهندس محمد عبدالكريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لكريستال عصفور بشبرا الخيمة بالمقر الرئيس للشركة.

وأضاف البيان أن السفير أعرب عن اهتمام الجانب الجورجي بالمنتج المصري لكريستال عصفور، ورغبته في بحث كيفية التعاون بين كريستال عصفور وجورجيا، مؤكداً إعجاب الشعب الجورجي بمنتجات كريستال عصفور.

فيما أبدى محمد عبدالكريم اهتمامه بفتح سوق جديدة بجورجيا لعرض منتجات كريستال عصفور واختبار السوق الجورجية لخطة مستقبلية للتوسع بتلك المنطقة المهمة، واتفق الجانبات على أن تتم زيارة لمدير التسويق لشركة كريستال عصفور إلى جورجيا لمعرفة متطلبات السوق الجورجية.