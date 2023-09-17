سفير جمهورية البيرو بمصر يناقش فرص الاستثمار ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ، السفير «خوسيه جبيرمو» سفير جمهورية البيرو بمصر ، وذلك بديوان عام المحافظة ، لبحث سبل التعاون بين محافظة بورسعيد و جمهورية البيرو ، والإطلاع على فرص الإستثمار بها

ورحب محافظ بورسعيد بسفير جمهورية البيرو لدى مصر وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين ، مشيرا الى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبي في المجال الصناعي والاستثماري.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء، مما جعلها قبلة استثمارات العالم، لافتا ان بورسعيد تصدر أكثر من ٦٠ ٪ من الملابس الجاهزة لدول اوروبا والشرق الاوسط، قائلا ان التنوع الصناعي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة في المحافظة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلي، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الأجنبي

وأضاف “المحافظ”، أن بورسعيد حصلت على نصيب كبير من استثمارات الدولة لتعظيم الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجى للمحافظة وجعلت منها واحدة من أهم مناطق الاستثمار فى العالم، وتشهد فى الفترة الحالية إقبالاً كبيراً من شركات الاستثمار العالمية لإقامة مشروعات عملاقة.

من جانبه، أشاد سفير دولة ألبيرو لدى مصر بالطفرة المنفذة على أرض بورسعيد، مؤكدًا على ترحيب دولته بكافة سبل تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، ويتطلع لمزيد من أوجه التعاون مع الدولة المصرية.