سفير تركيا: وفد شركات من أنقرة على رأسهم وزير التجارة سيزور مصر أواخر أكتوبر

توقع صالح موتلو شن ، سفير تركيا بمصر، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة مقابل 10 مليار دولار حاليًا.

أضاف السفير أن وفد مكون عدد من الشركات التركية سيزور مصر أواخر الشهر الجاري ويترأسه وزير التجارة.

وتابع أن معظم المستثمرين العاملين محليًا يصدرون ويعيدون استثمار عوائدهم في السوق المحلية.

ولفت إلى أن الشركات التركية توفر فرص وظيفية وتدريب للعاملين بها ، كما أنها متفاءلة بشأن استثمارتها محليًا.

جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الاستشاري للمستثمرين الأتراك العاملين بالسوق المحلية و الذي نظمته سفارة تركيا بالقاهرة مساء اليوم.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، على هامش مؤتمر السفارة التركية، إنه تم الاتفاق من حيث المبدأ بين وزارتي التجارة التركية والمصرية على مسألة التبادل التجاري بالعملة المحلية، لكن آليات التطبيق سيبدأ البنكين المركزيين للبلدين في مناقشتها ودراستها اعتبارا من الاسبوع المقبل .

وكان نهاد أكينجي، رئيس رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين”تومياد”، صرح سابقا بأن حجم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة سجل العام الماضي نحو 9.7 مليار دولار، وهو في صالح مصر بقيمة 600 مليون دولار.

وأضاف أكينجى، أن الصادرات التركية لمصر سجلت نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2022، في حين تجاوزت الصادرات المصرية لبلاده 5 مليارات دولار خلال تلك الفترة.

وكان السفير عمرو الحمامي قدم يوم 27 سبتمبر 2023 أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، كسفير لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التركية، وفقا لبيان وزارة الخارجية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقد عبر السفير عمرو الحمامي للرئيس التركي عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدي تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكداً على اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات.