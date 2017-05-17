سفير بيلاروسيا يعرض المشاركة في تنفيذ عددة مشروعات بمصر

بدور إبراهيم:



استقبل الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي ريشكوف، ومدير أكبر شركة للبناء تابعة لوزارة الإعمار في بيلاروسيا ومسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقوم الوفد البيلاروسي بزيارة للمشروعات المختلفة المُنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ورحب مدبولي بالوفد، معرباً عن إمكانية التعاون في مختلف مشروعات قطاع التشييد والبناء، خاصة أن مصر تشهد حالياً طفرة كبيرة في هذا القطاع، والدولة لديها خطة محددة لعدد من المشروعات علي مدي السنوات المقبلة.



في المقابل أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة عن تمنياته للتعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلي حضور مدير أكبر شركة للبناء في بيلاروسيا لعرض الفرص المختلفة للتعاون والمشاركة في المشروعات الكبري المُنفذة حالياً. وفي كلمته أعرب مدير شركة البناء والتشييد البيلاروسية عن شكره للوزير ومسئولي الوزارة على حسن الاستقبال، قائلاً: لنا الشرف أن نكون في القاهرة، عاصمة مصر، مضيفاً: شركتنا هي ذراع وزارة الإعمار في بلدنا للمشروعات خارج الدولة، ونحن نعمل منذ عشرات السنين في أمريكا اللاتينية في مشروعات عدة، منها بناء الإسكان الاجتماعي، بدءاً من مرحلة وضع مخطط المدينة، وتنفيذ البنية التحتية لهذه المدن، وصولاً إلي تنفيذ الوحدات السكنية والخدمات المختلفة، كما تقوم الشركة أيضاً ببناء المصانع، ومنها مصانع معدات البناء والطرق، وتجميع الجرارات، كما نقوم ببناء كافة المواقع الخاصة بالمدن الصناعية، مثل مصانع الأسمنت والطوب وغيرها، والشركة تقوم أيضاً بإنشاء محطات توليد الكهرباء.



وقال: إن زيارتنا اليوم هي أول زيارة بتمثيل عالٍ لمصر، للتعرف علي الإمكانات والفرص لديكم، ونحن نسعي لإيجاد مجالات للتعاون والمساندة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات بين الدولتين، فدائماً نحن في تعاملاتنا نستخدم الشراكة، ونحن نقدر كثيراً علاقات الصداقة بين البلدين.



وقدم مسئولو الشركة عرضاً لبعض المشروعات التي نفذوها، ومنها أكبر مصنع لتصنيع الطوب في أمريكا اللاتينية، ومصنع لتجميع سيارات النقل و الجرارات الزراعية، مشيرين إلي أن جرارات بيلاروسيا تحظي بسمعة طيبة في مصر، وكذا مصنع للأسمنت، ومشروع الإسكان الاجتماعي تم تنفيذه، وآخر لتطوير المناطق العشوائية.



وأكد مدير الشركة أن مشروعاتهم في الخارج تعتمد علي العمالة المحلية في المقام الأول، ولا يستخدمون سوي نحو 15% من المهندسين والمسئولين من بيلاروسيا.



واستعرض المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، عمل قطاعات الوزارة المختلفة، مشيراً إلي أن الوزارة مسئولة عن قطاعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، وبالنسبة للإسكان، فعندنا مخطط لتنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ولدينا منها حالياً نحو نصف مليون وحدة ما بين وحدات نُفذت وسُلمت للمستفيدين، وأخري في مراحل التنفيذ المختلفة، هذا بخلاف برنامج الإسكان لمتوسطي الدخل الذي تتبناه الوزارة، لتنفيذ 150 ألف وحدة، يتم تنفيذ 55 ألفاً منها حالياً، وسنبدأ في الباقي تباعاً. وأضاف المهندس خالد عباس: في قطاع المرافق التحدي الأكبر الذي يواجهنا حالياً هو الصرف الصحي، خاصة في القري، ولدينا خطة لرفع نسبة القري المغطاة بالصرف الصحي خلال العامين المقبلين، وتم الحصول علي قرض من البنك الدولي بنحو نصف مليون دولار، كمرحلة أولي، ومن المتوقع زيادتها، لتغطية 155 قرية في 3 محافظات، هذا بخلاف ما توفره موازنة الدولة لهذا القطاع.



وقدم مساعد وزير الإسكان شرحاً موجزاً عن المدن الجديدة القائمة، أو التي تم البدء في إنشائها حديثاً، مثل العاصمة الادارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، ومدن الصعيد، كما أشار إلي أن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة يأتي على أجندة اهتمامات الوزارة حالياً، ولدينا خطة محددة للانتهاء من الوحدات المطلوبة العام المقبل.