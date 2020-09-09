سفير بكين يستعرض أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع مصر لتدريس اللغة الصينية بالتعليم قبل الجامعي

قال سفير الصين إن كثير من سياح بلاده يأتون لزيارة مقاصد مصر السياحية ويحتاجون مرشدين سياحيين يجيدون اللغة الصينية لتعريفهم بالتاريخ المصري العظيم

تحدث سفير الصين بالقاهرة، لياو ليتشانغ، عن مذكرة التفاهم التي وقعها مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي منذ أيام، لإتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية اختيارية في مدارس التعليم قبل الجامعي بمصر.

وقال سفير الصين في مؤتمر صحفي للسفارة اليوم إن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط كانت قد حضرت مراسم التوقيع، وأن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي أكد أن العلاقات المصرية الصينية متميزة، وأن توقيع المذكرة يأتي في إطار توطيد العلاقات التعليمية بين الجانبين.

أهمية المذكرة

وقال سفير الصين ، إن لهذه المذكرة دورا في تعزيز التعاون العملي والاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما أن الشركات الصينية العاملة في مصر تحتاج لكثير من الأفراد الذين يجيدون اللغة الصينية .

وأضاف أنه انطلاقا من أن مصر تعد دولة سياحية يأتي كثير من السياح الصينيين لزيارة مقاصدها السياحية ويحتاجون مرشدين سياحيين يجيدون التحدث باللغة الصينية لتعريفهم بالتاريخ المصري العظيم .

وتابع حديثه عن أهمية المذكرة قائلاً إنها ستساهم في تعزيز التبادل الثقافي ، مشيراً إلي أن البلدين يعتبران حضارتين كبيرتين ويجب بذل الجهود والاستفادة من بعضهما البعض.

وأيضا من خلال هذه المذكرة هناك مساعي لتحقيق العلاقة المتبادلة بين تدريس اللغة الصينية والتوظيف في سوق العمل لخدمة المصالح المشتركة .

وتابع، نحن علي استعداد لبذل الجهود لحسن ترجمة المذكرة علي أرض الواقع بما يجعل اللغة الصينية تخدم المصالح المشتركة بين الجانبين وتفتح آفاق أكبر للتعاون العملي والتبادل الثقافي بين الجانبين .



وعقدت سفارة الصين بالقاهرة اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس المؤتمر الصحفي الثاني عشر؛ لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له.