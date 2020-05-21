سفير بكين: بث أغنية «مصر والصين يداً بيد» بصوت ريهام عبد الحكيم غدا

قال السفيرالصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الأنشطة الثقافية التي تقيمها السفارة لم تتوقف بعد تفشي فيروس كورونا كوفيد -19 ، ويتم إقامتها عبر الإنترنت .

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الثامن الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له ، أن المستشار الثقافي الصيني قام بكتابة أغنية بعنوان “مصر والصين يداً بيد”، ومن المقرر غداً بث مقطع الفيديو الخاص بها .

وأوضح أن الأغنية ستقدمها المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم .

وأشار إلى أن السفارة تخطط أيضاً لتنظيم مؤتمر عبر الإنترنت بمشاركة فناني البلدين للعزف المشترك علي الموسيقي وذلك للاحتفال بالذكرى الـ 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين .

وأكد أنه في المرحلة المقبلة سيتم بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين.