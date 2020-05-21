ثقافة وفنون

سفير بكين: بث أغنية «مصر والصين يداً بيد» بصوت ريهام عبد الحكيم غدا

كتب الأغنية المستشار الثقافي الصيني
سمر السيد 3:47 م, الخميس, 21 مايو 20 3:47 م, الخميس, 21 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال السفيرالصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الأنشطة الثقافية التي تقيمها السفارة لم تتوقف بعد تفشي فيروس كورونا كوفيد -19 ، ويتم إقامتها عبر الإنترنت .

وأضاف في كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي الثامن الذي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد وكيفية مكافحة الحكومة الصنيية له ، أن المستشار الثقافي الصيني قام بكتابة أغنية بعنوان “مصر والصين يداً بيد”، ومن المقرر غداً بث مقطع الفيديو الخاص بها .

وأوضح أن الأغنية ستقدمها المطربة المصرية ريهام عبد الحكيم .

وأشار إلى أن السفارة تخطط أيضاً لتنظيم مؤتمر عبر الإنترنت بمشاركة فناني البلدين للعزف المشترك علي الموسيقي وذلك للاحتفال بالذكرى الـ 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين .

وأكد أنه في المرحلة المقبلة سيتم بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً