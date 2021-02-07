سفير بكين: الصين أول دولة تبلغ عن فيروس كورونا والتجارب السريرية أظهرت فعالية لقاحاتها

أكد علي حرص بلاده لتعزيز التعاون مع كافة الدول في مجال الإنتاج والتوزيع للقاحات.

قال سفير الصين بالقاهرة ، لياو ليتشانج ، إن بلاده كانت أول دولة بالعالم تبلغ عن وجود فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن هناك عددا متزايد من الأبحاث العلمية تشير لاحتمالية اندلاع الفيروس في أماكن مختلفة من العالم وهذا يعني أن الصين ليست منشأ هذا الفيروس.

وأضاف – في مؤتمر صحفي عقدته السفارة الصينية بالقاهرة اليوم – أن جائحة كوفيد -19 لاتزال تنتشر في العالم ، مشيراً إلي تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينج المختلفة في مناسبات دولية والتي أكد فيها علي التضامن الصيني الافريقي وأعرب عن أن اللقاح الصيني ضد كورونا سيكون منفعة عامة عالمية عند انتهاء تطويره وبدء استخدامه وذلك لتعزيز قدرة الدول النامية في هذا الإطار والوصول للقاحات بتكلفة ميسورة.

وأكد أن الجانب الصيني يحرص علي تعزيز التعاون مع كافة الدول في مجال الإنتاج والتوزيع للقاحات.

ونوه إلي المقابلة الصحفية التي أجراها وزير الخارجية الصيني في 10 يناير الماضي عقب انتهاء زيارته إلي 5 دول أفريقية وأكد فيها علي رغبة بلاده بتعميق التعاون مع الدول الافريقية و أن تكون اللقاحات الصينية ضد فيروس كورونا منفعة عامة عالمية.

وقال إن عدد السكان بالصين كبير وعلي الرغم من الضغوط الصينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا داخلها ؛ غير أنها تعمل علي تقديم الدعم والمساعدة للمجتمع الدولي.

وأكد أن التكاتف والتعاون مع مصر يمثل صفحة مشرقة في سجل التاريخ ، مشيراً إلي أنه في شهر مارس 2020 كانت هناك مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الفيروس.

و أضاف أنه في 28 سبتمبر الماضي شاركت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني سينوفارم ، وشهدت تلك المرحلة إثبات فعالية اللقاح.

وتابع أنه في شهر ديسمبر الماضي وصلت أول دفعة من لقاح سينوفارم من الإمارات إلي مصر التي أصبحت بذلك أول دولة افريقية تحصل علي هذا اللقاح .

وقال إنه في 25 يناير الماضي بدأت مصر تطعيم الطواقم الطبية باللقاح ، وأكد أن القيام بهذه الخطوات السابقة زود ثقته بقوة الصداقة المصرية الصينية.

وكشف أن بلاده قامت بتقديم لقاحات لأكثر من 50 دولة نامية ، كما انضمت لمبادرة كوفاكس فضلاً علي أنها علي اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية لجعل اللقاحات منفعة عامة .

وتابع أن الحكومة الصينية قامت بتقديم 10 ملايين جرعة من اللقاح إلي مبادرة كوفاكس بهدف تلبية احتياجات الدول النامية من اللقاحات الأمر الذي يمثل خطوة نحو التوزيع العاجل للقاحات وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفيروس.

وأكد أن بلاده تدعم الشراكات بين شركاتها والدول المختلفة لتقديم لقاحات علاج فيروس كورونا ، مشيراً إلي أن شركتي سينوفارم وسينوفاك الصينيتين قامتا بتصدير اللقاحات إلي مصر واندويسيا وتشيلي والامارات وغيرها من الدول التي شاركت في التجارب السريرية لتلك اللقاحات.

وقال إن الحكومة الصينية تدعم أيضاً سلامة وفعالية اللقاحات التي أنتجتها شركاتها ، مشيراً إلي أن تلك الشركات تلتزم دوماً بالقواعد العلمية في منتجاتها.

وتابع أن التجارب السريرية للقاحات الصينية حتي الآن أظهرت أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة ، كما أصدرت كثير من الدول موافقات لاستخدامها .

وأكد أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي في مجالات اللقاحات لجعلها ذو منفعة عامة عالمية، مشيراً إلي أنه تم الإعلان عن الكثير من اللقاحات المختلفة في العالم بأسعار مختلفة لكن بلاده ستلتزم بتقديم لقاحاتها بأسعار معقولة .