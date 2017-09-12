سفير بريطانيا يودع 61 طالبا مصريا متوجها إلى المملكة المتحدة

سمر السيد وهاجر عمران:



قال بيان صحفى صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة، إن السفير بالقاهرة جون كاسن، ودع يوم الإثنين 11 من سبتمبر، 61 من الطلبة المصريين والذين حصلوا على منحة برنامج “تشيفنينغ” الدراسية الممولة بالكامل للحصول على درجة الماجستير، حيث أنهوا استعداداتهم لبدء دراستهم في المملكة المتحدة.



وقد وجهت السفارة البريطانية في القاهرة الدعوة للاعبة الإسكواش المصنفة رقم واحد بالعالم نور الشربيني، للقاء الدارسين من الطلاب وتقديم ندوة متقدمة حول القيادة لجمهورمن الطلبة الجدد، وكذلك خريجي منحة “تشيفنينغ”.



وبرنامج “تشيفنينغ” هو برنامج المملكة المتحدة يقوم بتقديم منح دراسية للأفراد ذوي القدرات القيادية وممن لديهم أيضا خلفية أكاديمية قوية، وتقدم هذه المنحة الدعم المالي الكامل لقادة المستقبل لدراسة أي درجة ماجستير مؤهلة لدى أي من الجامعات الرائدة عالمياً بالمملكة المتحدة، إلى جانب التفاعل مع مجموعة واسعة من الأحداث الأكاديمية والمهنية والثقافية الحصرية.



وهناك ما يزيد عن 1500 منحة دراسية متوفرة على الصعيد العالمي للعام الدراسي 2018/2019، مما يمثل استثمارًا كبيرًا تدعمه حكومة المملكة المتحدة نحو تطوير قادة المستقبل. ففي العام الماضي، حصلت مصر على أكبر عدد من طلبات التقديم للحصول على منح “تشيفنينغ” على مستوى العالم، حيث بلغ عدد المتقدمين من جميع أنحاء مصر 5,486 طالبًا، من محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية والبحيرة والمنيا.



وفي هذا العام، تم منح 34 فتاة و27 شابًا من جميع أنحاء مصر من المتقدمين للحصول على المنح الدراسية لنيل درجة الماجستير لمدة عام واحدٍ في المملكة المتحدة بدعم من منحة “تشيفنينغ” الممولة تمويلاً كاملاً. وسوف يدرس الطلاب مجموعة متنوعة من المجالات مثل الصحة العامة والقانون والإعلام والتعليم والتنمية والشؤون المالية وريادة الأعمال والاقتصاد وحقوق الإنسان والإدارة والشؤون السياسية والسياسة العامة والطاقة والبيئة.



وتشمل قائمة خريجي تشيفنينغ في مصر من الدراسين السابقين السيد الدكتور/ زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق، والسيد/ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسة المالية؛ والدكتورة/ نميرة نجم، السفير السابق لجمهورية مصر العربية لدى رواندا والمجلس القانوني الجديد للاتحاد الأفريقي؛ والدكتورة/ هانيا الشلقامي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.



وقد صرح السفير جون كاسن قائلاً” بعد مرور 33 عامًا من تمويل أبرز الخريجين المصريين في العالم للدراسة لدى أفضل الجامعات في بريطانيا ، أصبحت منحة “تشيفنينغ” الآن أكبر وأفضل برنامج منح دراسية من أي وقت مضى. ولقد ضاعفنا تمويلنا بزيادة 450 طالبًا منذ 2014، حيث نشهد أرقامًا قياسيةً عالميةً للمتقدمين المصريين للدراسة. وبينما نرسل هذه المجموعة الجديدة الواعدة والموهوبة من الطلبة الدارسين إلى بريطانيا، فليس هناك مثال على إطلاق العنان لطموحهم وقدراتهم أفضل من بطلة العالم في الإسكواش “نور الشربيني”. فعندما نمنح المصريين الفرصة، فليس هناك حد لما سيحققونه. لهذا السبب تهدف بريطانيا لأن تكون هي الشريك رقم 1 لمصر في مجال التعليم”.



وقالت نور الشربيني: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءا من حدث اليوم. ومن الملهم أن نرى المصريين يحاولون تحقيق أهدافهم. إنها فرصة عظيمة للاستمتاع بهذه التجربة والعمل على تحقيق أحلامهم. وإنني أتطلع إلى لقاءهم بعد عودتهم وهم يعملون على جعل مصر أقوى “.



وأضاف أن باب التقدم بطلبات الحصول على منحة “شيفننغ” للعام القادم مفتوحة الآن وسيغلق باب القبول في 7 نوفمبر2017. ومن شروط المنحة أن يكون المتقدم للدراسة مواطن مصري يحمل مؤهلاً جامعياً وذو خبرة عملية لا تقل عن سنتين، وأن يستوفي شرط إجادة اللغة الإنجليزية لكي يؤهل للتقدم لنيل المنحة”.