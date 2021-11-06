سفير بريطانيا: لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة سنلبي

سدد على أهمية إقامة الانتخابات بليبيا في موعدها نهاية ديسمبر

أكد السفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي أن بلاده تدرك بالغ الأهمية الذي يمثله ملف أزمة سد النهضة بالنسبة للمصريين ، مؤكدا أنه لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد سنلبي.

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية وعندما تقدمت تونس كممثل للمجموعة العربية بطلب لمناقشة أزمة مياه النيل في مجلس الأمن كان هناك اعترافاً بنسبة 100% من جانب المملكة المتحدة أن هذا أمر يناسب النقاش في مجلس الأمن وله دور في هذا النوع من القضايا كدور دبلوماسي في المستقبل”.



وأضاف: “نعلم تماما أن قضية سد النهضة هى قمة اهتمامات مصر وكان هناك دعم كامل من بريطانيا لضرورة مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن”.



وتابع: “كنا مصممين على مساعدة مجلس الأمن في ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضٍ”



وقال: “لو طلبت مصر من بريطانيا المساعدة في قضية سد النهضة فسوف نلبي الطلب”.

وعن ليبيا أضاف سفير بريطانيا: “موقفنا واضح وضوح الشمس إقامة الانتخابات في موعدها نهاية ديسمبر وخروج المرتزقة بكامل صنوفهم من الأراضي الليبية”.