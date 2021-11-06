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سفير بريطانيا: لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة سنلبي

سدد على أهمية إقامة الانتخابات بليبيا في موعدها نهاية ديسمبر
المال - خاص 1:27 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 1:27 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أكد السفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي أن بلاده تدرك بالغ الأهمية الذي يمثله ملف أزمة سد النهضة بالنسبة للمصريين ، مؤكدا أنه لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية السد سنلبي.

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية وعندما تقدمت تونس كممثل للمجموعة العربية بطلب لمناقشة أزمة مياه النيل في مجلس الأمن كان هناك اعترافاً بنسبة 100% من جانب المملكة المتحدة أن هذا أمر يناسب النقاش في مجلس الأمن وله دور في هذا النوع من القضايا كدور دبلوماسي في المستقبل”.

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وأضاف: “نعلم تماما أن قضية سد النهضة هى قمة اهتمامات مصر وكان هناك دعم كامل من بريطانيا لضرورة مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن”.


وتابع: “كنا مصممين على مساعدة مجلس الأمن في ضرورة الاجتماع لمناقشة قضية سد النهضة ونعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضٍ”

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وقال: “لو طلبت مصر من بريطانيا المساعدة في قضية سد النهضة فسوف نلبي الطلب”.

وعن ليبيا أضاف سفير بريطانيا: “موقفنا واضح وضوح الشمس إقامة الانتخابات في موعدها نهاية ديسمبر وخروج المرتزقة بكامل صنوفهم من الأراضي الليبية”.

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بقلم المال - خاص

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