سفير بريطانيا لـ«المال»: مصر لديها خطط لتدشين 42 مدينة ذكية ومن الأسواق الكبيرة والهامة

قال جاريث بايلي – السفير البريطاني في القاهرة ، أن مصر لديها خطط لتدشين 42 مدينة ذكية في المستقبل ما يتطلب منها استثمارات ضخمة في البنية التحتيه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بايلي في تصريحات لـ” المال” على هامش مؤتمر إطلاق منصة AWID للأستثمار في البنية التحتيه والمياه بأفريقيا ، ان هناك استثمارات بريطانيه تصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الفترة الماضية في مجالات المياه والغذاء والطاقة الخضراء.

وأشار إلى أن مصر من الأسواق الكبيرة والهامة في المنطقة نظراً للقوة االبشرية التى تتخطي 100 مليون نسمة ، بالاضافة إلى الامكانيات التى تتمتع بها مصر من ثروات طبيعية وغيرها ما يؤهلها للعب دور هام في مجالات ندرة المياه والتغير المناخي.

يذكر ان ندرة المياه أحد أقوى التحديات التي تعوق مسيرة التنمية بالقارة الأفريقية . ومن المتوقع ان يسبب التغيير المناخي الي تناقص معدل وفرة المياه و زيادة ندرة مصادر المياه مما سيؤدي الي تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بنقص المياه. كما إن جودة المياه أيضاً تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات حيث يتم التخلص من معظم مياه الصرف دون معالجة. هذه الفجوة الملموسة في تخزين وتوريد المياه وتوفير وتوصيل المياه وتوفير مرافق صحية نظيفة يدعوا إلى حتمية وجود بنية تحتية كفئ لإدارة المياة بشكل فعال.

وأوضح أنه من خلال رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر المناخ COP26، أخذت المملكة المتحدة على عاتقها إيجاد حلول لمساندة الشعوب اجتياز أصعب تداعيات التغير المناخي ، كما أنه وخلال مؤتمر المناخ COP27 تعاونت المملكة مع مصر في القضية.

وأطلقت “ماتيتو يوتييتيز ليميتد”، العاملة في مجال تشغيل وحلول إدارة المياه الذكية والطاقة البديلة، بالتعاون مع ” المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII ” العاملة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي ، المنصة الإستثمارية الجديدة Africa Water Infrastructure Development “AWID”، وهي المنصة الأولى من نوعها في تطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا وتعزيز الأمن المائي في جميع أنحاء إفريقيا.