سفير بريطانيا: توصلنا لمرحلة في كورونا تمكنا من إدارة الموقف

قال: "أنا فخور بتقديم 300 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا لمصر".

كشف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي أن بلاده وصلت لمرحلة في مواجهة كورونا تمكنا من إدارة الموقف، واصفا ارتفاع الإصابات والوفيات جراء الجائحة بأنه “أمر مؤسف جدا”

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: ” وباء كورونا موجود في بريطانيا شأنها شأن دول العالم هناك إصابات ووفيات كذلك وهذا أمر مؤسف جداً”.

وأضاف: “التطعيم يساعد على محاصرة الانتشار ومثال على ذلك العالم يترقب بحذر المخاوف من سلالة دلتا بلس في حين أن علماء بريطانيا لم يبدوا تخوفاً كبيراً من تلك السلالة بفضل التوسع في التطعيمات فهي تساعد على تقليص الانتشار”.

وتابع : “صحيح هناك إصابات ووفيات لكن المراجعة الأخيرة من قبل حكومة بريطانيا أفادت بأن البلاد وصلت لمرحلة تمكنها من إدارة الأمر”.

وحول مساعدة الجانب البريطاني لمصر في جائجة كورونا ولقاح استرازينيكا وتقديم 300 ألف جرعة لمصر قال السفير : ” هذا الحجم من الجرعات لا بأس به”.

واستدرك: “لكن الأهم هو التبرع عن طريق كوفاكس بتقديم مليار دولار للمساهمة في برنامج كوفاكس، ويقوم بدوره لتوزيع مليار جرعة عبر العالم وأنا فخور بهذا التبرع”.

وتابع: “أنا فخور بتقديم 300 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا لمصر؛ لكن في ذات الوقت الأهم هو التبرع في مبادرة كوفاكس”.