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سفير بريطانيا: أنا عاشق للكشري والنجم محمد صلاح ساحر

قال السفير : "نيابة عن الحكومة البريطانية أشكر محمد صلاح لكافة جولاته المتميزة خلال السنوات الماضية"
المال - خاص 2:05 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 2:05 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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كشف سفير بريطانيا في القاهرة جاريث بايلي ، عن عشقه لطبق الكشري، واصفا نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح بأنه ساحر.

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.


وقال إن أحب الأماكن التي زارها فور توليه المنصب مؤخرا “هو نهر النيل لأن منزلي مطلاً على نهر النيل فحرصت فور وصولي على الصعود للأعلى وشاهدت النيل أمامي ولذا أنا سعيد ويقولون من يشرب من النيل يعود إليه مجدداً”.

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وإعترف السفير البريطاني بحبه للأكل المصري قائلاً : “عندي اعتراف بسيط أنا بحب الأكل المصري جداً وبالأخص الكشري وأنا عارف أنو من أبسط المأكولات لأن ألذ منه مافيش”.


وحول مكان تناوله الكشري، قال سفير بريطانيا: “إسمحليلي أروج لأبو طارق لأني كنت عنده الأيام الماضية”.


وشرح السفير البريطاني تجربته أثناء تناوله الكشري عند أبو طارق قائلاً : “ذهبت إلى هناك ولم يعرفني أحد واستقليت أحد المناضد في الخلف وهناك ثلاثة أنواع من الكشري البسيط والمتوسط والمخصوص والذي يتمتع بمزيد من البصل والفول الأضافي”.

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تابع : “وتناولت رز باللبن كان حلواً الحمد لله مش عاوز أكتر من كده”.

وعن محمد صلاح، قال “أعترف للجماهير بأني لا أملك أية مهارات كروية ولا ألعب الكرة، بس لما بشوف شخص زي محمد صلاح ساحر وشخص من خارج هذا العالم وهذا الكوكب فهو من كوكب أخر”.

ووجه الشكر لمحمد صلاح قائلاً : “نيابة عن الحكومة البريطانية أشكر محمد صلاح لكافة جولاته المتميزة خلال السنوات الماضية”.

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 وعن أفضل أهدافه التي أعجبته قال السفير : “بالتأكيد هدفه ضد واتفورد، فكان هدفاً خارج السياق الفيزيائي، مش معقول حد بيستغل الفرص زيه محدش يقدر يتصور ده”.

وأشار إلى أن مدينة ليفربول باتت أكثر شهرة وشعبية بالنسبة للمصريين أكثر من العاصمة لندن نفسها لسبب بسيط وهو ” محمد صلاح “

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بقلم المال - خاص

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